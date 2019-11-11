Центробанк ужесточит выдачу ипотечных кредитов

Банк России в будущем планирует обсуждение с банковским сообществом установление надбавок для ипотечных кредитов согласно системе коэффициентов риска, в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Об этом на круглом столе в Ассоциации российских банков (АРБ) рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.



Она сказала: «В части ипотеки также наблюдается дифференциация риска и уровня долговой нагрузки, что вполне очевидно. Чем больше нагрузка, тем больше риск. Поэтому мы тоже планируем в будущем консультироваться с банковским сообществом в целом насчет установления надбавок и по ипотеке тоже».



Данилова добавила: «Что касается автокредитов, то рисков в этом сегменте мы не видим».



Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что объемы ипотеки нельзя «бездумно» наращивать, поскольку это создает опасность для экономики в целом. Она также отметила, что для регулятора немаловажным является устойчивый рост ипотечного кредитования, не создающий дополнительного экономического риска. Глава регулятора напомнила о рекордном росте ипотечного портфеля в 2018 году: рост составил более 23%. За прошедший период текущего года прирост ипотечного кредитования составил практически 20%.