|
Центробанк ужесточит выдачу ипотечных кредитов
27 ноября в 15:24 Банки и кредитование 0 490 Васильева Елена
Банк России в будущем планирует обсуждение с банковским сообществом установление надбавок для ипотечных кредитов согласно системе коэффициентов риска, в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Об этом на круглом столе в Ассоциации российских банков (АРБ) рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
Она сказала: «В части ипотеки также наблюдается дифференциация риска и уровня долговой нагрузки, что вполне очевидно. Чем больше нагрузка, тем больше риск. Поэтому мы тоже планируем в будущем консультироваться с банковским сообществом в целом насчет установления надбавок и по ипотеке тоже».
Данилова добавила: «Что касается автокредитов, то рисков в этом сегменте мы не видим».
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что объемы ипотеки нельзя «бездумно» наращивать, поскольку это создает опасность для экономики в целом. Она также отметила, что для регулятора немаловажным является устойчивый рост ипотечного кредитования, не создающий дополнительного экономического риска. Глава регулятора напомнила о рекордном росте ипотечного портфеля в 2018 году: рост составил более 23%. За прошедший период текущего года прирост ипотечного кредитования составил практически 20%.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Сделал взнос – получи проценты от зачисленных средств на счет эскроу28 ноября в 17:06 Жилая недвижимость
Минюст рассмотрит предложение о запрете должникам по алиментам вступать в брак повторно27 ноября в 17:26 Право
Сдача лицензий и консолидация: что ожидает пенсионный рынок?27 ноября в 16:17 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Бизнесменам не удастся «уйти в тень» через самозанятых И снова об экономике: есть все основания для беспокойства Центробанк выявил новую мошенническую схему при оформлении кредитов Сбербанк примет участие в пилотном проекте Минэкономразвития по оказанию государственных услуг Орешкин: идея об освобождении от НДФЛ малоимущих граждан требует проработки