Госдума поставила точку в вопросе «банковского роуминга»

ГД в третьем, окончательном чтении утвердила законопроект об отмене так называемого «банковского роуминга». Документ предполагает отмену взимания банковской комиссии за переводы средств между физлицами, находящимися в разных регионах страны.



Законодательные изменения призваны искоренить практику дискриминации потребителей банковских услуг. Нынешние нормы позволяют кредитным организациям устанавливать повышенный размер комиссии по межрегиональным переводам (по сравнению с внутрирегиональными переводами) по счетам граждан, открытым в едином банке.



«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — указывается в документе.



Эксперты полагают, что законопроект обеспечит свободу перемещения средств на российском финансовом рынке, а также простимулирует кредитные организации оптимизировать бизнес-процессы.