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Госдума поставила точку в вопросе «банковского роуминга»

Сегодня в 15:27 Банки и кредитование 1 125 Иван Тихонов
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ГД в третьем, окончательном чтении утвердила законопроект об отмене так называемого «банковского роуминга». Документ предполагает отмену взимания банковской комиссии за переводы средств между физлицами, находящимися в разных регионах страны.

Законодательные изменения призваны искоренить практику дискриминации потребителей банковских услуг. Нынешние нормы позволяют кредитным организациям устанавливать повышенный размер комиссии по межрегиональным переводам (по сравнению с внутрирегиональными переводами) по счетам граждан, открытым в едином банке.

«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — указывается в документе.

Эксперты полагают, что законопроект обеспечит свободу перемещения средств на российском финансовом рынке, а также простимулирует кредитные организации оптимизировать бизнес-процессы.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Ефремов Павел (Председатель Правления Банка "НЕЙВА")

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На состояние рынка межрегиональных переводов новый закон, скорее всего, не окажет существенного влияния, разве что клиенты банков будут совершать их более активно. Большинство банков уже давно применяет единые тарифы на «домашние» и межрегиональные переводы. Более того, некоторые банки, включая Банк «НЕЙВА», предоставляют своим клиентам возможность делать переводы, в том числе межрегиональные, бесплатно.

Кроме того, вряд ли стоит ожидать резкого скачка популярности безналичных переводов и платежей. Такие операции иначе тарифицируются, и те, для кого тарифы того же «Сбербанка» невыгодны, давно совершают их через другие банки на комфортных для себя условиях.

Значительно выиграют от нового закона клиенты «Сбербанка». Из крупных банков с большим объёмом платежей физических лиц только у него есть серьезная разница в тарифах на межрегиональные переводы. От их снижения его клиенты однозначно выиграют. Но, если у банка одновременно вырастут тарифы на переводы внутри региона, что вполне возможно, объёмы переводов резко снизятся, а клиенты начнут мигрировать в другие банки с более лояльными тарифами.

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