Госдума поставила точку в вопросе «банковского роуминга»

ГД в третьем, окончательном чтении утвердила законопроект об отмене так называемого «банковского роуминга». Документ предполагает отмену взимания банковской комиссии за переводы средств между физлицами, находящимися в разных регионах страны.
Законодательные изменения призваны искоренить практику дискриминации потребителей банковских услуг. Нынешние нормы позволяют кредитным организациям устанавливать повышенный размер комиссии по межрегиональным переводам (по сравнению с внутрирегиональными переводами) по счетам граждан, открытым в едином банке.
«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — указывается в документе.
Эксперты полагают, что законопроект обеспечит свободу перемещения средств на российском финансовом рынке, а также простимулирует кредитные организации оптимизировать бизнес-процессы.
Как Вы оцениваете решение по отмене «банковского роуминга»?
На состояние рынка межрегиональных переводов новый закон, скорее всего, не окажет существенного влияния, разве что клиенты банков будут совершать их более активно. Большинство банков уже давно применяет единые тарифы на «домашние» и межрегиональные переводы. Более того, некоторые банки, включая Банк «НЕЙВА», предоставляют своим клиентам возможность делать переводы, в том числе межрегиональные, бесплатно.
Кроме того, вряд ли стоит ожидать резкого скачка популярности безналичных переводов и платежей. Такие операции иначе тарифицируются, и те, для кого тарифы того же «Сбербанка» невыгодны, давно совершают их через другие банки на комфортных для себя условиях.
Значительно выиграют от нового закона клиенты «Сбербанка». Из крупных банков с большим объёмом платежей физических лиц только у него есть серьезная разница в тарифах на межрегиональные переводы. От их снижения его клиенты однозначно выиграют. Но, если у банка одновременно вырастут тарифы на переводы внутри региона, что вполне возможно, объёмы переводов резко снизятся, а клиенты начнут мигрировать в другие банки с более лояльными тарифами.