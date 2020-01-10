Депутаты разрабатывают законопроект о жилищно-накопительных депозитах

В рамках интервью журналистам глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков заявил о разработке депутатами законопроекта о жилищно-накопительных вкладах. Законодательная инициатива призвана увеличить интерес граждан к ипотечным продуктам и сделать их более выгодными.



«Мы готовим законопроект о жилищно-накопительных вкладах, включающий по НДФЛ бонусы, которые субъект Федерации или федеральные власти перечисляет на вклад гражданина для того, чтобы у него был определенный стимул этот вклад формировать. Но и этот жилищно-накопительный вклад должен являться первоначальным взносом при получении ипотечного кредита», — поведал г-н Аксаков.



В качестве примера глава комитета привел Краснодарский край, Татарстан и Башкортостан, где уже используется аналогичный инструмент. Именно его применение позволило получить ипотечные ссуды десяткам тысяч граждан.



Между тем, г-н Аксаков указал на недостаток инициативы: при поступлении государственных средств на такой депозитный счет нужно заплатить НДФЛ. Впрочем, по его словам, этот вопрос будет отрегулирован.