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Депутаты разрабатывают законопроект о жилищно-накопительных депозитах

Сегодня в 15:35 Банки и кредитование 2 87 Иван Тихонов
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В рамках интервью журналистам глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков заявил о разработке депутатами законопроекта о жилищно-накопительных вкладах. Законодательная инициатива призвана увеличить интерес граждан к ипотечным продуктам и сделать их более выгодными.

«Мы готовим законопроект о жилищно-накопительных вкладах, включающий по НДФЛ бонусы, которые субъект Федерации или федеральные власти перечисляет на вклад гражданина для того, чтобы у него был определенный стимул этот вклад формировать. Но и этот жилищно-накопительный вклад должен являться первоначальным взносом при получении ипотечного кредита», — поведал г-н Аксаков.

В качестве примера глава комитета привел Краснодарский край, Татарстан и Башкортостан, где уже используется аналогичный инструмент. Именно его применение позволило получить ипотечные ссуды десяткам тысяч граждан.

Между тем, г-н Аксаков указал на недостаток инициативы: при поступлении государственных средств на такой депозитный счет нужно заплатить НДФЛ. Впрочем, по его словам, этот вопрос будет отрегулирован.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Деев Артем (Руководитель аналитического департамента, AMarkets)

Как Вы оцениваете инициативу по введению жилищно-накопительных вкладов?

Анатолий Аксаков еще в 2005 году предлагал этот проект. Предполагается, что граждане, которые хотят, но не могут приобрести жилье, смогут открыть накопительный счет в банке под процент, который будет покрывать инфляцию. А через определенное время (5 лет) банк обязан выдать гражданину ипотечный кредит по льготной ставке. Средства на компенсацию льготных ставок для банков должно компенсировать государство. Таким образом, в финансовые организации планируется привлечь долгосрочные ресурсы и увеличить клиентскую базу. Повторно законопроект предлагалось рассмотреть в 2014 году, а затем в 2018 году, когда продукт получил название «безотзывный жилищно-накопительный вклад». Будущий заемщик должен накопить определенную банком сумму, забрать со счета которую раньше срока нельзя, использовать на другие цели также невозможно.

Во-первых, непонятно, а смогут ли банки предоставить повышенный процент по такому вкладу? Пойдет ли государство на компенсацию льготных ставок по ипотеке? Во-вторых, сейчас стоимость ипотечных кредитов составляет в среднем 8,5-8,7%, к 2022 году ставка должна составлять 8%. Вряд ли в перспективе ближайших пяти лет возможна ставка ниже, чем указано в нацпроекте «Жилье и городская среда». Кроме того, даже если ставки по жилищно-накопительным вкладам и процент по ипотеке будут очень привлекательными, не факт, что инициатива будет стимулировать кредитный спрос граждан. Как и потребительский спрос, он ограничен размером доходов населения, который не растет пять лет подряд.

Кошмин Игорь (Заместитель Председателя Правления Банка "НЕЙВА" )

Как Вы оцениваете инициативу по введению жилищно-накопительных вкладов?

На наш взгляд, здесь нечего оценивать. Это абсолютно искусственная и надуманная мера, без внятных параметров, которая вряд ли приведёт к росту числа ипотечных заемщиков в стране. Вместо этого законодателям стоит озаботиться мерами, направленными на рост доходов населения, ведь большинство россиян не то чтобы не хочет, а просто не в состоянии накопить на первый взнос за ипотеку.

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