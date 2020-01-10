Депутаты разрабатывают законопроект о жилищно-накопительных депозитах

В рамках интервью журналистам глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков заявил о разработке депутатами законопроекта о жилищно-накопительных вкладах. Законодательная инициатива призвана увеличить интерес граждан к ипотечным продуктам и сделать их более выгодными.
«Мы готовим законопроект о жилищно-накопительных вкладах, включающий по НДФЛ бонусы, которые субъект Федерации или федеральные власти перечисляет на вклад гражданина для того, чтобы у него был определенный стимул этот вклад формировать. Но и этот жилищно-накопительный вклад должен являться первоначальным взносом при получении ипотечного кредита», — поведал г-н Аксаков.
В качестве примера глава комитета привел Краснодарский край, Татарстан и Башкортостан, где уже используется аналогичный инструмент. Именно его применение позволило получить ипотечные ссуды десяткам тысяч граждан.
Между тем, г-н Аксаков указал на недостаток инициативы: при поступлении государственных средств на такой депозитный счет нужно заплатить НДФЛ. Впрочем, по его словам, этот вопрос будет отрегулирован.
Как Вы оцениваете инициативу по введению жилищно-накопительных вкладов?
Анатолий Аксаков еще в 2005 году предлагал этот проект. Предполагается, что граждане, которые хотят, но не могут приобрести жилье, смогут открыть накопительный счет в банке под процент, который будет покрывать инфляцию. А через определенное время (5 лет) банк обязан выдать гражданину ипотечный кредит по льготной ставке. Средства на компенсацию льготных ставок для банков должно компенсировать государство. Таким образом, в финансовые организации планируется привлечь долгосрочные ресурсы и увеличить клиентскую базу. Повторно законопроект предлагалось рассмотреть в 2014 году, а затем в 2018 году, когда продукт получил название «безотзывный жилищно-накопительный вклад». Будущий заемщик должен накопить определенную банком сумму, забрать со счета которую раньше срока нельзя, использовать на другие цели также невозможно.
Во-первых, непонятно, а смогут ли банки предоставить повышенный процент по такому вкладу? Пойдет ли государство на компенсацию льготных ставок по ипотеке? Во-вторых, сейчас стоимость ипотечных кредитов составляет в среднем 8,5-8,7%, к 2022 году ставка должна составлять 8%. Вряд ли в перспективе ближайших пяти лет возможна ставка ниже, чем указано в нацпроекте «Жилье и городская среда». Кроме того, даже если ставки по жилищно-накопительным вкладам и процент по ипотеке будут очень привлекательными, не факт, что инициатива будет стимулировать кредитный спрос граждан. Как и потребительский спрос, он ограничен размером доходов населения, который не растет пять лет подряд.
Как Вы оцениваете инициативу по введению жилищно-накопительных вкладов?
На наш взгляд, здесь нечего оценивать. Это абсолютно искусственная и надуманная мера, без внятных параметров, которая вряд ли приведёт к росту числа ипотечных заемщиков в стране. Вместо этого законодателям стоит озаботиться мерами, направленными на рост доходов населения, ведь большинство россиян не то чтобы не хочет, а просто не в состоянии накопить на первый взнос за ипотеку.