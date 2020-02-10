Мишустин определил возможные пути снижения ставок по ипотеке

В ходе заседания председатель правительства РФ Михаил Мишустин выдал Банку России и своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину распоряжение изучить положение вещей с жилищными кредитами в стране и обговорить возможность оптимизации их рефинансирования.



Политик Мишустин отметил, что национальная программа по улучшению жилищных условий предполагает ставку ниже средней теперешней (9 % годовых), которая будет доступна желающим взять заем в банке. Он добавил, что, несмотря на постепенное снижение процентной ставки с недавних 15 % и открытие льготных условий ипотеки для семей с двумя и более детьми на первичном рынке (6 %), для приобретения жилья на Дальнем Востоке (2 %) или в деревенской местности (не более 3 %), «ипотека остается очень дорогой» и требует установления ставки ниже 8 %.



В качестве инструментов достижения необходимого результата глава кабмина посоветовал отобрать у банков возможность увеличивать ставку, рационализировав их операционные затраты и внутренние резервы, четко обозначив нормы кредитования застройщиков и уменьшив стоимость фондирования. «Следует также активнее использовать пустующие земельные участки, в том числе находящиеся в федеральной собственности, для жилищного строительства. Такой земли у нас достаточно много», – говорит г-н Мишустин.



Кроме того, премьер-министр рекомендует удешевить строительство за счет привлечения современных технологий и открытия более простого доступа компаний на строительный рынок, а также организовать своевременное уведомление клиентов кредитных учреждений о дополнительных опциях рефинансирования займов (ист.: ТАСС).