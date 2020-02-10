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Мнения граждан РФ будут учтены при разработке предложений по снижению ипотечных ставок

14 февраля в 13:20 Банки и кредитование 0 197 Карина Мелова
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В четверг в соцсети Twitter заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин уведомил граждан РФ о том, что их ответы на заданные им накануне вопросы о реальных условиях предоставленной банками ипотеки будут приняты в расчет при составлении предложений для снижения ставок по ипотечным кредитам.

Как известно, Михаил Мишустин распорядился изучить ситуацию с ипотекой в государстве и найти пути упрощения схемы ее рефинансирования. Премьер-министр подчеркнул, что средняя ставка в 9 % годовых не по силам большинству граждан. Чтобы узнать о настоящем положении вещей, господин Хуснуллин обратился к гражданам в сети: «Напишите здесь или в личном сообщении, какой реально у вас процент по ипотеке, какой был процент первоначального взноса от общей суммы, в каком банке платите и из какого вы региона... Всем, конечно, не отвечу, но все зафиксирую. Соберу объем информации и буду работать по этому вопросу». После проведения опроса заместитель главы правительства поблагодарил респондентов за помощь.

Помимо прочего, национальный проект «Жилье и городская среда» предписывает снижение ставки по жилищным кредитам до 7,9 % годовых с учетом того, что количество ипотечных кредитов в 2024 г. должно достичь 1,13 млн.
По материалам ТАСС
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