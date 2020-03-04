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Банк России считает целесообразным расширить перечень услуг, включаемых в полную стоимость кредита
3 марта в 16:53 Банки и кредитование 1 398 Иван Тихонов
Банк России разрабатывает поправки в законопроект Минфина о включении дополнительных услуг в расчет полной стоимости кредита (ПСК). В планах регулятора включить в перечень платежи, которые связаны с кредитом, но де-юре к нему не относятся. Об этом рассказал руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
По словам г-на Мамуты, ряд платежей не включаются в ПСК, но они существуют. При этом заемщики при получении ссуды не до конца понимают, какую итоговую финансовую нагрузку они на себя берут. Законопроект Минфина с поправками ЦБ направлен на пресечение недобросовестных практик кредитных организаций при выдаче потребительских кредитов населению, пишут «Известия», а также на повышение прозрачности услуг потребкредитования.
По мнению экспертов, ПСК включается в расчет надбавок к коэффициентам риска при потребительском кредитовании, а это отражается на величине создаваемых банками резервов. Включение иных платежей в ПСК может создать необходимость увеличить объемы резервирования со стороны банков по кредитам заемщиков, чей уровень ПДН (предельная долговая нагрузка) превышает или находится вблизи уровня 50%; в итоге это может оказать дополнительное давление на капитал кредитных организаций.
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ПСК рассчитывается в процентах годовых по специальной формуле, которая приведена в ч.2 ст.6 ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и уже включает в себя основные траты по кредиту, а именно:
1. сумму основного долга и проценты на эту сумму;
2. различные платежи в пользу кредитора, если они указаны в договоре,
3. плата за выпуск и обслуживание кредитной карты,
4. сумму страховой премии (если это так называемая коллективная схема страхования, когда выгодоприобретателем по договору является банк),
5. сумму страховой премии по договору добровольного страхования, если в зависимости от его заключения банк предлагает иные условия по кредиту (например, со страховкой ставка по кредиту – 9,5%, без страховки – 12%).
Однако есть еще ряд пунктов, которые не входят в ПСК и которые могут быть потенциально включены в этот показатель, а именно:
1. нарушения договора и связанные с этим последствия (штрафы, пени);
2. действия, зависящие от заемщика, например, оформление кредитной карты с условием, что ставка по кредитному лимиту составляет 17% годовых, если траты по ней в месяц составляют не менее 15 000 рублей, а если меньше, то ставка увеличивается до 20% годовых ( в этом случае ПСК включает ставку 17% годовых);
3. траты клиента в силу закона (например, налог на приобретенное в кредит имущество – квартира, машина);
4. платежи страховым компаниям, если необходимо страховать предмет залога (к примеру, квартиру по ипотеке);
5. платежи за услуги, которые не влияют на возможность получения кредита и процентную ставку (СМС-банкинг и пр.).
С одной стороны, включение оставшихся пунктов в ПСК, безусловно, увеличит прозрачность реальной стоимости кредита и позволит клиентам понимать реальный объем трат по кредиту.
С другой стороны, ПСК уже включает основные траты клиентов по кредиту, а в случае законодательного включения остальных трат клиентов в расчёт эта информация уже не будет носить справочный характер, но будет прямо влиять на создаваемые банками резервы, что в свою очередь будет оказывать дополнительное давление на капитал, которое также будет способствовать охлаждению рынка потребительского кредитования.
На мой взгляд, нужно крайне осторожно отнестись к расширению ПСК и внимательно проанализировать возможные последствия для рынка.
Банк России за последний год уже ввел ряд продуктивных мер для регулирования рынка потребительского кредитования и соблюдения банками прав потребителей при проведении продаж своих продуктов и сервисов. На мой взгляд, уже принятые меры принесли свои результаты. К примеру, уже вступил в силу закон, который позволяет заемщику вернуть обратно часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, что раньше было недоступно клиентам. Таким образом, проблема мисселинга в текущей ситуации уже не так актуальна, как еще 2 года назад, - большинство банков исключили из своих практик навязывание скрытых услуг при продаже продуктов.