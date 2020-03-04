Банк России считает целесообразным расширить перечень услуг, включаемых в полную стоимость кредита

Банк России разрабатывает поправки в законопроект Минфина о включении дополнительных услуг в расчет полной стоимости кредита (ПСК). В планах регулятора включить в перечень платежи, которые связаны с кредитом, но де-юре к нему не относятся. Об этом рассказал руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.



По словам г-на Мамуты, ряд платежей не включаются в ПСК, но они существуют. При этом заемщики при получении ссуды не до конца понимают, какую итоговую финансовую нагрузку они на себя берут. Законопроект Минфина с поправками ЦБ направлен на пресечение недобросовестных практик кредитных организаций при выдаче потребительских кредитов населению, пишут «Известия», а также на повышение прозрачности услуг потребкредитования.



По мнению экспертов, ПСК включается в расчет надбавок к коэффициентам риска при потребительском кредитовании, а это отражается на величине создаваемых банками резервов. Включение иных платежей в ПСК может создать необходимость увеличить объемы резервирования со стороны банков по кредитам заемщиков, чей уровень ПДН (предельная долговая нагрузка) превышает или находится вблизи уровня 50%; в итоге это может оказать дополнительное давление на капитал кредитных организаций.