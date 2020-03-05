Коллекторы определили проблемы, из-за которых заемщики просрочивают платежи по кредитам

По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева, 1 из четырех заемщиков в РФ нарушает установленные сроки погашения кредита (ист.: интервью «РИА Новости» от 5 марта).



Господин Мехтиев сообщает, что ныне коллекторские агентства работают с 7 кредитов, сумма которых превышает 1 триллион рублей. Каждый год банковские учреждения прибегают к услугам коллекторов для обработки 4 000 000 долгов, общий вес которых перешагивает за 400 миллиардов рублей.



Так, президент НАПКА уточняет: «По-прежнему подавляющее большинство должников ссылаются на финансовые трудности – порядка 58 %. Чаще всего причиной просрочки становится падение уровня доходов (30 %), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (20 %), потеря работы (18 %), недостаток свободных средств из-за роста цен (17 %), семейные обстоятельства (5 %), не рассчитал свои финансовые возможности и не хватает денег на выплату (10 %)». Кроме того, 9 процентов заемщиков оспаривают размер долга, 6 процентов не разобрались в условиях внесения платежа, а 5 процентов изначально не собирались возвращать кредит. Среди «клиентов» коллекторов меньше всего семей с двумя и более детьми и пенсионеров.



Как известно, ранее в ГД предлагали наложить запрет на задействование коллекторских организаций в связи с поступлением большого количества жалоб от населения. При этом в Минюсте была выдвинута инициатива, допускающая официальное применение роботов-коллекторов максимум 2 раза в сутки и 2 раза в неделю. В феврале появилась информация о разработке законодательного акта, в соответствии с которым коллекторы будут действовать под цифровыми псевдонимами.