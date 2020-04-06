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Кабмин утвердил максимальный размер кредитов при обращениях о каникулах

Сегодня в 11:42 Банки и кредитование 0 182 Иван Тихонов
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В пятницу, 3 апреля, глава государства Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам и ИП обращаться в банк с требованием о предоставлении кредитных каникул сроком до 6ти месяцев на фоне распространения коронавируса. После этого кабмин утвердил максимальный размер кредита для обращений с требованиями об отсрочке платежей.

Так, максимальный размер по потребкредитам гражданам установлен в размере 250 тысяч рублей, по потребкредитам индивидуальным предпринимателям – 300 тысяч рублей, по автокредитам – 600 тысяч рублей, по ипотеке – 1.5 млн рублей, пишет ТАСС. Ранее Банк России обнародовал разъяснения о начислениях процентов на период кредитных каникул.
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