|
Эксперты спрогнозировали, какие потери понесут банки в текущем году из-за коронавируса
Сегодня в 12:12 Банки и кредитование 1 152 Иван Тихонов
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) обнародовал прогноз по банковскому рынку РФ на 2020 год. Аналитики указывают на то, что в случае реализации стрессового сценария развития ситуации на фоне пандемии коронавируса курс рубля по отношению к американскому доллару может опуститься до 98 рублей за 1 доллар. Доля «плохих» долгов на балансе кредитных организаций увеличится на 5.1 п.п., а стоимость ценных бумаг на балансе упадет на 40%. Более того, в один из кварталов текущего года может произойти до 10% оттока вкладов населения, а рынок межбанковского кредитования уменьшится на 25%.
Согласно такому сценарию, банки потеряют 2.1 трлн рублей капитала, 52% профучастникам понадобится государственная поддержка. Впрочем, по мнению экспертов, сумма ущерба будет такой, если дыра будет обнаружена, пишут «Известия». Если же кредитным организациям удастся скрыть дыру, то потери могут составить 400 млрд рублей.
Аналитики заявляют, что вероятность реализации стрессового сценария будет ясна только к середине года (июлю 2020), когда уже можно будет оценить урон, нанесенный пандемией коронавируса. Причем этот сценарий вероятен, если цены на нефть будут держаться ниже отметки в 20 долларов за баррель на протяжении полугода.
Сами участники рынка тестируют различные варианты развития ситуации и уверяют, что поддержка государства им не потребуется, ввиду курса на снижения рисков вложений и повышения ликвидности.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
В РАСК прогнозируют значительный рост обманутых дольщиков из-за банкротств застройщиков29 апреля в 17:27 Жилая недвижимость
Рубль продолжает наверстывать упущенное29 апреля в 16:52 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Динамика распространения коронавируса в РФ: актуальная статистика на 24 апреля Центробанк не колеблясь снизил ключевую ставку Коронавирус прибавил работы центрам занятости Коронавирус внес изменения в планы россиян на майские праздники и летний отдых В ВТБ подсчитали, насколько сократились объемы покупок бензина в России
Как Вы оцениваете прогнозы ЦМАКП по банковскому рынку на фоне пандемии?
В настоящий момент мы наблюдаем период «соревнования в предоставлении прогнозов». Кто-то предлагает безысходно-драматические, кто-то более умеренные, сходство лишь в одном – позитивного сценария развития нет.
Наряду с ЦМАКП свои количественную оценку последствий всего происходящего уже озвучили Эльвира Набиулина, Андрей Костин и Алексей Кудрин. Все цифры в той или иной степени схожи и аргументированы структурным анализом. Неизвестной величиной лишь является – время или продолжительность пандемии, которая окажет корректирующий эффект на все предоставленные оценки. Также производная от продолжительности пандемии в мире – это стоимость энергоносителей, от которых существенно зависит состояние российской экономики. На эти два пункта на сегодняшний день нет ответа ни у кого. Более менее близкую картину мы увидим лишь по итогам статистики за 2Q 2020. Сейчас же все мероприятия носят превентивный характер, базирующийся на принципе поддержания всех и вся.
Об проблеме плохих долгов говорили и Андрей Костин, и Алексей Кудрин. Формирование резервов - это обычная практика при ухудшении качества заемщиков, в чем ни у кого сомнений не возникает. Вопрос заключается насколько кредитный профиль заемщика ухудшился, что обуславливает размер формируемых резервов (вплоть до 100% суммы задолженности), насколько это ухудшение бесперспективно, что приведет окончательному списанию резервов через финансовый результат и уменьшению капитала банка.
В настоящий момент регулятор предоставляет ряд послаблений для банков в части соблюдения ключевых нормативов. Но формальное соблюдение нормативов финансовой устойчивости банка вследствие временных регуляторных послаблений – не одно и тоже с фактической финансовой устойчивостью, ухудшающейся из-за реального невозврата выданных кредитов. Насколько формальные послабления позволят закрыть реальное состояние дел – это также вопрос продолжительности пандемии. Предположительно, свои очертания глубина финансовых проблем отечественных банков приобретет в 3Q 2020.