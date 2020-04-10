Эксперты спрогнозировали, какие потери понесут банки в текущем году из-за коронавируса

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) обнародовал прогноз по банковскому рынку РФ на 2020 год. Аналитики указывают на то, что в случае реализации стрессового сценария развития ситуации на фоне пандемии коронавируса курс рубля по отношению к американскому доллару может опуститься до 98 рублей за 1 доллар. Доля «плохих» долгов на балансе кредитных организаций увеличится на 5.1 п.п., а стоимость ценных бумаг на балансе упадет на 40%. Более того, в один из кварталов текущего года может произойти до 10% оттока вкладов населения, а рынок межбанковского кредитования уменьшится на 25%.



Согласно такому сценарию, банки потеряют 2.1 трлн рублей капитала, 52% профучастникам понадобится государственная поддержка. Впрочем, по мнению экспертов, сумма ущерба будет такой, если дыра будет обнаружена, пишут «Известия». Если же кредитным организациям удастся скрыть дыру, то потери могут составить 400 млрд рублей.



Аналитики заявляют, что вероятность реализации стрессового сценария будет ясна только к середине года (июлю 2020), когда уже можно будет оценить урон, нанесенный пандемией коронавируса. Причем этот сценарий вероятен, если цены на нефть будут держаться ниже отметки в 20 долларов за баррель на протяжении полугода.



Сами участники рынка тестируют различные варианты развития ситуации и уверяют, что поддержка государства им не потребуется, ввиду курса на снижения рисков вложений и повышения ликвидности.