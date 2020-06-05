Главная > Банки и кредитование

Минюст предлагает расширить полномочия судебных приставов по контролю над взысканием долгов

Сегодня в 11:02 Банки и кредитование 0 148 Иван Тихонов
1 Изображение

Минюст разработал законопроект, предусматривающий внесение поправок в законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О кредитных историях». В частности, ведомство предлагает передать под контроль ФССП контроль над деятельностью банков и МФО по сбору долгов с граждан.

Сейчас судебные приставы контролируют работу компаний, для которых возврат просроченной задолженности является основной деятельностью (профессиональные коллекторы). Законопроект Минюста призван расширить полномочия ФССП на организации, для которых коллекторская деятельность является дополнительной. Впрочем, надзор не будет распространяться на ломбарды и организации ЖКХ.

«К новым полномочиям ФССП России предлагается отнести ведение перечня организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц в качестве дополнительного вида деятельности, установление ограничений отдельных способов взаимодействия с должниками (информация об ограничениях будет отражена в госреестре и перечне организаций соответственно). Такие ограничения могут устанавливаться на один или несколько способов взаимодействия с должниками на срок до 60 дней», — цитируют в ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В документе также прописаны требования к микрофинансистам и кредитным организациям по взаимодействию с должниками. При деятельности по взысканию просроченной задолженности такие организации «обязаны обладать соответствующими оборудованием и программным обеспечением, осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Динамика распространения коронавируса в России на 5 июня

Сегодня в 11:57 Медицина

Минтранс озвучил планы по разработке единого для всех регионов РФ проездного билета

Сегодня в 11:30 Транспорт

В Роструда рассказали, сколько выходных будет у россиян в июне

4 июня в 16:00 Общество

Минстрой решил искоренить понятие «жилье экономкласса»

4 июня в 15:34 Жилая недвижимость
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Коронавирус в России: оперативные данные на 4 июня Доллар и евро выбрали разные пути В первый день лета число новых случаев инфицирования коронавирусом превысило 9 тысяч В ЛДПР предлагают ввести новый вид пособий Официальный курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Top.Mail.Ru