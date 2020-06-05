Минюст предлагает расширить полномочия судебных приставов по контролю над взысканием долгов

Минюст разработал законопроект, предусматривающий внесение поправок в законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О кредитных историях». В частности, ведомство предлагает передать под контроль ФССП контроль над деятельностью банков и МФО по сбору долгов с граждан.



Сейчас судебные приставы контролируют работу компаний, для которых возврат просроченной задолженности является основной деятельностью (профессиональные коллекторы). Законопроект Минюста призван расширить полномочия ФССП на организации, для которых коллекторская деятельность является дополнительной. Впрочем, надзор не будет распространяться на ломбарды и организации ЖКХ.



«К новым полномочиям ФССП России предлагается отнести ведение перечня организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц в качестве дополнительного вида деятельности, установление ограничений отдельных способов взаимодействия с должниками (информация об ограничениях будет отражена в госреестре и перечне организаций соответственно). Такие ограничения могут устанавливаться на один или несколько способов взаимодействия с должниками на срок до 60 дней», — цитируют в ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.



В документе также прописаны требования к микрофинансистам и кредитным организациям по взаимодействию с должниками. При деятельности по взысканию просроченной задолженности такие организации «обязаны обладать соответствующими оборудованием и программным обеспечением, осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности».