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ВТБ: рынок ипотеки оказался самым стойким к коронавирусу

8 июля в 12:19 Банки и кредитование 0 352 Карина Мелова
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Согласно данным, опубликованным в пресс-релизе банка ВТБ, в прошлом месяце 2020 года суммарная стоимость выданных этим финансовым учреждением ипотечных кредитов превысила 76 миллиардов рублей, а их количество составило приблизительно 30 000. Известно, что аналогичный показатель за это же время 2019 года в 1,5 раза меньше.

По словам представителей ВТБ, количество рефинансируемых кредитов на фоне июня прошлого года увеличилось в 7 раз, их объем вырос в 8 раз. Третью часть всех выданных средств занимает рефинансирование ипотек от иных организаций. В соответствии с предоставленным отчетом, ВТБ уменьшил ставку по ипотеке на 24 миллиарда рублей для 10,3 тыс. заемщиков.

По поводу результатов прошлого месяца Евгений Дячкин, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ, выразился следующим образом: «Июнь подтвердил тенденцию, которая была характерна уже для мая – темпы восстановления ипотечного рынка от последствий пандемии гораздо выше других сегментов кредитования. Во многом этому способствует уровень ипотечных ставок, который в этом году снизился до исторически низких значений, и реализация программы господдержки со ставкой 6,5 %».
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