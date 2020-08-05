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Назад в 1990-е: в ВТБ предупредили о риске разочарования россиян в депозитах как форме сбережений
5 августа в 11:36 Банки и кредитование 2 205 Иван Тихонов
Председатель правления банка ВТБ Анатолий Печатников поделился своими прогнозами относительно банковских депозитов в РФ. По его мнению, россияне могут разочароваться во вкладах как форме сбережений и приумножения личных денежных средств, поскольку реальная доходность от них в скором времени может не компенсировать потери от инфляции.
Г-н Печатников спрогнозировал, что при подобном разуверении ситуация с депозитами вернется в 1990-е, когда эта форма сбережений не рассматривалась гражданами серьезно, и они начнут искать альтернативу банковским вкладам.
«При том, что прогноз инфляции — 4%, ключевая (ставка) — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам», — цитируют слова представителя ВТБ в РБК.
Кроме этого, г-н Печатников предупредил, что доходность по накопительным счетам будет сокращаться так же, как и доходность по срочным депозитам.
«Сама конструкция накопительного счета предполагает меньшую доходность для клиента, потому что он волен в любой момент либо положить, либо снять деньги, в отличие от срочного контракта. Я думаю, в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены, и будут составлять 70-80% от базовой доходности срочных депозитов», — поделился своим прогнозом банкир.
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По Вашим прогнозам, стоит ли ожидать оттока банковских вкладов в ближайшее время? Есть ли риски возвращения в ситуацию 1990-х?
Действительно, изменение ключевой ставки повлекли за собой снижение ставок по банковским продуктам, как по кредитам, так и по вкладам. Однако мы не ожидаем существенного оттока клиентов, так как банковские вклады – наиболее простой и удобный способ для населения сохранить свои накопления и получить небольшой доход.
Возможно, произойдет перераспределение доли клиентов с традиционных вкладов на более сложные продукты, такие как инвестиционные продукты, или вклады с инвестиционным или накопительным страхованием жизни (ИСЖ и НСЖ), которые оформляются вместе со страховым полисом, за счет чего можно получить более высокий процент по вкладу. Если говорить о спросе на продукт со стороны клиентов, то можно отметить, что в июне спрос на инвестиционное и накопительное страхование жизни по сравнению с докарантинным периодом вырос более чем в три раза.
По Вашим прогнозам, стоит ли ожидать оттока банковских вкладов в ближайшее время? Есть ли риски возвращения в ситуацию 1990-х?
Вряд ли сейчас возможна ситуация, как в 90-е годы прошлого века. Сейчас проценты по депозитам действительно снизились (по долларовым вкладам они находятся на уровне в среднем 0,85%, вклады в евро встречаются очень редко и ставки по ним чуть выше 0%, ставка по рублевым вкладам находится на уровне 4,5%). Но при этом нельзя сказать, что россияне действительно забирают средства с депозитов. Скорее, идет перетекание денежных средств – с вкладов на текущие счета. За апрель-июнь валютные депозиты физических лиц сократились почти на 2 млрд долларов, а текущие счета выросли также на эту сумму. Многие россияне снимают средства, чтобы воспользоваться условиями льготной ипотеки под 6,5% (тем более, что и размер первоначального взноса снижен), кто-то приобретает автомобили. В июне отмечен резкий спрос на недвижимость, автотранспорт и бытовую технику. То есть россияне реализуют в настоящее время свои потребности, которые были отложены весной из-за режима самоизоляции.