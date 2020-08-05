Назад в 1990-е: в ВТБ предупредили о риске разочарования россиян в депозитах как форме сбережений

Председатель правления банка ВТБ Анатолий Печатников поделился своими прогнозами относительно банковских депозитов в РФ. По его мнению, россияне могут разочароваться во вкладах как форме сбережений и приумножения личных денежных средств, поскольку реальная доходность от них в скором времени может не компенсировать потери от инфляции.



Г-н Печатников спрогнозировал, что при подобном разуверении ситуация с депозитами вернется в 1990-е, когда эта форма сбережений не рассматривалась гражданами серьезно, и они начнут искать альтернативу банковским вкладам.



«При том, что прогноз инфляции — 4%, ключевая (ставка) — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам», — цитируют слова представителя ВТБ в РБК.



Кроме этого, г-н Печатников предупредил, что доходность по накопительным счетам будет сокращаться так же, как и доходность по срочным депозитам.



«Сама конструкция накопительного счета предполагает меньшую доходность для клиента, потому что он волен в любой момент либо положить, либо снять деньги, в отличие от срочного контракта. Я думаю, в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены, и будут составлять 70-80% от базовой доходности срочных депозитов», — поделился своим прогнозом банкир.