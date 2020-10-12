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Обмениваться долгами заемщиков взыскатели смогут в автоматическом режиме

27 октября в 13:43 Банки и кредитование 1 220 Иван Тихонов
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Онлайн-аукцион Debex объявил о запуске специализированного сервиса для профессиональных коллекторов Debex Exchange. Сервис позволит в автоматическом режиме обмениваться долгами и объединять все обязательства одного должника. Передача дел должников будет проходить посредством купли-продажи долгов.

Данные на площадке Debex Exchange будут представляться в зашифрованном виде, а персональные данные заемщиков, как и прежде, будут храниться у взыскателей, рассказали «Ъ» представители Debex.

Разработчики платформы полагают, что их псервис позволит коллекторам сделать разрозненный дефрагментированный портфель более однородным, дабы сократить затраты на взаимодействие с должниками и повысить эффективность взыскания. Договариваться в рамках сервиса будут скоринг-системы, оценивая одного и того же клиента.

Debex Exchange свяжет IT-платформы профучастников в единую сеть, и они будут самостоятельно определять, какие обмены проводить.

Запуск сервиса запланирован на ноябрь, но до конца текущего года площадка будет работать в тестовом режиме.
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Буш Дина (Учредитель «ДА.Коллекшн», Центр подготовки профессиональных взыскателей)

Как Вы оцениваете перспективу появления сервиса для купли-продажи долгов россиян?

Сервис для коллекторов Debex Exchange от онлайн-аукциона Debex тот ресурс в котором рынок взыскания давно нуждался.

Площадка по обмену долгов заемщиков значительно оптимизирует расходы взыскателей, позволит заёмщику сохранить психологическое спокойствие за счет концентрации на коммуникации с одним кредитором, спланировать финансовую нагрузку с учетом единого платежа по всем долговым обязательствам.

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