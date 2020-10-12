Обмениваться долгами заемщиков взыскатели смогут в автоматическом режиме

Онлайн-аукцион Debex объявил о запуске специализированного сервиса для профессиональных коллекторов Debex Exchange. Сервис позволит в автоматическом режиме обмениваться долгами и объединять все обязательства одного должника. Передача дел должников будет проходить посредством купли-продажи долгов.



Данные на площадке Debex Exchange будут представляться в зашифрованном виде, а персональные данные заемщиков, как и прежде, будут храниться у взыскателей, рассказали «Ъ» представители Debex.



Разработчики платформы полагают, что их псервис позволит коллекторам сделать разрозненный дефрагментированный портфель более однородным, дабы сократить затраты на взаимодействие с должниками и повысить эффективность взыскания. Договариваться в рамках сервиса будут скоринг-системы, оценивая одного и того же клиента.



Debex Exchange свяжет IT-платформы профучастников в единую сеть, и они будут самостоятельно определять, какие обмены проводить.



Запуск сервиса запланирован на ноябрь, но до конца текущего года площадка будет работать в тестовом режиме.