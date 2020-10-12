МЭР считает необходимым разрешить выдачу кредитов по водительскому удостоверению

МЭР разработало законопроект, который расширяет перечень документов, необходимых для упрощенной идентификации личности при получении ряда финансовых услуг. В ведомстве считают необходимым добавить возможность использования кроме ИНН, паспорта, СНИЛС и полиса ОМС водительское удостоверение.



Законопроект предлагает использовать водительские права исключительно для упрощенной идентификации при получении потребкредитов на сумму до 15 тысяч рублей, выигрыша в лотерею до 100 тысяч рублей и заключения договора с НПФ, пишут «Известия». В МЭР ожидают, что проект внесут на рассмотрение ГД до конца текущего или в начале следующего года.



Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков поддерживает инициативу. Более того, по его мнению, России необходимо двигаться в направлении создания единого идентификатора, который позволит и получать услуги, и водить авто, и совершать покупки, и получать доступ в помещения.