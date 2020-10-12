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МЭР считает необходимым разрешить выдачу кредитов по водительскому удостоверению
Сегодня в 13:01 Банки и кредитование 1 110 Иван Тихонов
МЭР разработало законопроект, который расширяет перечень документов, необходимых для упрощенной идентификации личности при получении ряда финансовых услуг. В ведомстве считают необходимым добавить возможность использования кроме ИНН, паспорта, СНИЛС и полиса ОМС водительское удостоверение.
Законопроект предлагает использовать водительские права исключительно для упрощенной идентификации при получении потребкредитов на сумму до 15 тысяч рублей, выигрыша в лотерею до 100 тысяч рублей и заключения договора с НПФ, пишут «Известия». В МЭР ожидают, что проект внесут на рассмотрение ГД до конца текущего или в начале следующего года.
Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков поддерживает инициативу. Более того, по его мнению, России необходимо двигаться в направлении создания единого идентификатора, который позволит и получать услуги, и водить авто, и совершать покупки, и получать доступ в помещения.
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Как Вы оцениваете инициативу по возможности использования водительских прав для упрощенной идентификации при получении кредита?
Водительские права в разных странах часто служат документом для полной идентификации личности, тогда как в России водительское удостоверение – только вспомогательный инструмент, у нас удостоверяющий личность это паспорт. В РФ официалЬный сайт ГИБДД позволяет проверить существование водительского удостоверения (есть такой номер или нет, т.е. проверяет подлинность документа), но система не дает возможности сверить ФИО или фотографию. Сайт ГИБДД выдаст на запрос номер водительского удостоверения только дату его выдачи и дату рождения владельца прав. А также, что очень важно, при использовании водительского удостоверения не получится проверить кредитную историю заемщика. Запрос в Бюро кредитных историй невозможен без адреса регистрации (он в водительском удостоверении не указан). Другого источника для финансовых организаций, чтобы идентифицировать заемщика по водительскому удостоверению, кроме базы официального сайта ГИБДД, не существует.
Но здесь есть еще один аспект. Дело в том, что уже в 2022 году в России планируется реформа, в результате которой бумажные паспорта больше выдаваться не будут – вместо них будет пластиковая карта с чипом со всеми необходимыми данными (в том числе и с информацией о водительских правах). Планируется, что это будет универсальный инструмент, который заменит многие документы сразу: паспорт, водительские права, ИНН, СНИЛС. В этом смысле предложение выдавать кредиты (пусть и небольшие) по водительскому удостоверению не совсем своевременно, если уже через год новый документ станет носителем и паспортных данных, и сведений по водительским правам. Перестраивать технически и законодательно систему идентификации ради одного-двух лет – не очень целесообразно. Водительское удостоверение уже сегодня используется как дополнительный инструмент для идентификации, причем без дополнительного специального закона, который этот процесс регламентирует.