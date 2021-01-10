Число оформленных в 2020 году потребкредитов уменьшилось более чем на четверть

Согласно сведениям, предоставленным Национальным бюро кредитных историй, в 2020 году общая сумма, которую жители Российской Федерации получили в кредит на потребительские нужды от финучреждений, составила 14,57 миллиона рублей, а это на 25,9 % меньше, чем в предыдущем (2019) году.



В частности, в последнем месяце прошлого года размер оформленных потребкредитов достиг порога в 1,47 миллиона руб. Эта цифра на 24,7 % меньше аналогичного показателя за декабрь 2019 г. В последнем квартале 2020 года россияне взяли взаймы у банков на 24,9 % меньше денежных средств, если сравнивать с этим же периодом 2019 года, а именно 4,04 млн руб. (ист.: Banki.ru)



Статистика по регионам РФ гласит, что больше всего потребительских кредитов в минувшем году было оформлено в столице – 711,2 тыс. За Москвой следуют Подмосковье (632,5 тыс.), Краснодарский край (553,9 тыс.), Республика Башкортостан (502 тыс.) и Свердловская область (478,8 тыс.)



По данным НБКИ, наиболее разительным оказалось сокращение объема потребительского кредитования в Ставропольском крае, где уменьшение равно 32,7 %, Тюменской (уменьшение 30,6 %), Ростовской (уменьшение 29,5 %) областях, Приморском крае (уменьшение 29,4 %) и Алтайском крае (уменьшение 28,8 %). Меньше всего этой тенденции оказались подверженными Москва (всего 21,2 %), Белгородская область (23,8 %), Санкт-Петербург (24,0 %) и Московская область (24,1 %).)