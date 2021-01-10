Число оформленных в 2020 году потребкредитов уменьшилось более чем на четверть

Согласно сведениям, предоставленным Национальным бюро кредитных историй, в 2020 году общая сумма, которую жители Российской Федерации получили в кредит на потребительские нужды от финучреждений, составила 14,57 миллиона рублей, а это на 25,9 % меньше, чем в предыдущем (2019) году.
В частности, в последнем месяце прошлого года размер оформленных потребкредитов достиг порога в 1,47 миллиона руб. Эта цифра на 24,7 % меньше аналогичного показателя за декабрь 2019 г. В последнем квартале 2020 года россияне взяли взаймы у банков на 24,9 % меньше денежных средств, если сравнивать с этим же периодом 2019 года, а именно 4,04 млн руб. (ист.: Banki.ru)
Статистика по регионам РФ гласит, что больше всего потребительских кредитов в минувшем году было оформлено в столице – 711,2 тыс. За Москвой следуют Подмосковье (632,5 тыс.), Краснодарский край (553,9 тыс.), Республика Башкортостан (502 тыс.) и Свердловская область (478,8 тыс.)
По данным НБКИ, наиболее разительным оказалось сокращение объема потребительского кредитования в Ставропольском крае, где уменьшение равно 32,7 %, Тюменской (уменьшение 30,6 %), Ростовской (уменьшение 29,5 %) областях, Приморском крае (уменьшение 29,4 %) и Алтайском крае (уменьшение 28,8 %). Меньше всего этой тенденции оказались подверженными Москва (всего 21,2 %), Белгородская область (23,8 %), Санкт-Петербург (24,0 %) и Московская область (24,1 %).)
В условиях ухудшения экономической ситуации и падения доходов, мы видим давление на объем вновь выдаваемых кредитов как со стороны спроса на них, так и их предложения. Сами люди, видя снижение доходов, перешли к модели рационального потребления и закономерно хотят снизить уровень кредитной нагрузки на семейные бюджеты. Одновременно банки, стремятся поддержать качество своих активов. При оценке каждой кредитной заявки анализируется целая совокупность факторов. Среди основных можно назвать: уровень дохода, уровень текущей кредитной нагрузки, занятость, кредитная история и пр. Если мы видим, что потенциальный заемщик может не справиться с кредитными обязательствами, то скорее всего в получении нового кредита ему будет отказано. В этом году, в отсутствии новых экономических потрясений, ожидается плавный переход к росту доходов населения, который должен компенсировать прошлогоднее падение. В этом случае можно ожидать, что объемы кредитования также будут плавно увеличиваться.
1. Основные причины, по которым банки отказывали заемщикам в выдаче кредитов, как влияет кредитный рейтинг.
В качестве основных причин отказов мы видим следующие: плохая кредитная история (т.е. недавно была глубокая просроченная задолженность или есть непокрытая текущая просрочка) и высокая закредитованность (большой суммарный объем обязательств или ежемесячный платеж). В этой структуре за последние годы мы не видим значимых изменений – разве что фактор закредитованности продолжает свой рост и негативно влияет на одобрение.
Стоит отметить, что увеличение количества отказов по кредитам на рынке может быть связано с «техническими» причинами, например, с ростом дубликатов кредитных заявок. Они возникают, если клиент, получивший отказ в одном банке, подает множество заявок в другие банки или сервисы по подбору кредитных продуктов в том числе через интернет. В результате общее число отказов увеличивается.
2. Какой прогноз на 2021 год - сохранится ли тенденция ужесточения, будут ли банки более лояльны к заемщикам.
Хочу обратить внимание, что объемы портфелей кредитов физ.лиц крупнейших банков за 2020 год выросли, то же самое касается и объемов выданных кредитов при сравнении с аналогичными периодами 2019 года. Мы не видим на рынке «ужесточения» - объемы выдач продолжают расти.
3. Как заемщику минимизировать риск отказа в получении кредита, как подготовится, рекомендации.
Заемщику, прежде всего, необходимо внимательно относиться к графику выплат по действующим кредитам и не допускать образования просроченной задолженности. Кредитная история по-прежнему является определяющим фактором при оценке кредитоспособности. Если задолженность все-таки образовалась, то необходимо совместно с банком искать способы максимально оперативно ее погасить.
«Снижение выдачи потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом более чем на четверть свидетельствует о том, что по-прежнему сохраняется тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании. При этом значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков, как основного показателя их кредитного качества, остается для кредиторов определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Таким образом, в 2020 году потребительские кредиты выдавались только тем граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне. Скорее всего, данная тенденция продолжится и в 2021 году».