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Внимание: регулятор сообщил об «апгрейде» мошенничества по телефону

26 января в 12:20 Банки и кредитование 0 213 Карина Мелова
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Как уведомляют сотрудники пресс-центра Банка России, совершаемое по телефону мошенничество приобрело новую форму: теперь преступники звонят клиентам кредитно-финансовых учреждений, представляются работниками правоохранительных органов и утверждают, что в их отношении заведено уголовное дело на основании заявления, поданного регулятором.

«Таким образом злоумышленники пытаются получить у клиентов кредитных организаций персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях и так далее. Эта информация используется мошенниками для хищения денег со счетов граждан», – уточняет представитель ЦБ.

О таком развитии событий Центробанк сообщил другим кредитно-финансовым организациям и посоветовал наладить функционирование службы поддержки клиентов с учетом учащения подобных случаев и информировать граждан о рисках, связанных с обнародованием личных данных и данных платежных карт (ист.: Banki.ru).

При этом регулятор сделал акцент на том, что он не заявляет в органы правопорядка относительно операций без получения одобрения этих действий со стороны клиента банка.
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