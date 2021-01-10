Греф: Сбербанк – главная жертва хакеров

В ходе заседания Совета Федерации председатель правления Сбербанка России Герман Греф объявил, что возглавляемое им финансово-кредитное учреждение чаще остальных в Европе становится жертвой хакеров.



«На сегодняшний день мы являемся самым атакуемым учреждением Европы. Каждый день искусственный интеллект внутри нашего центра кибербезопасности анализирует миллиарды событий. За весь этот период времени мы не допустили ни одного проникновения в наши системы, мы на 97% защищаем наших граждан от хакеров, даже когда граждане сами делают перевод в пользу мошенников, не зная об этом», – сообщил г-н Греф и подчеркнул, что безопасность в киберсреде является главной темой сегодня. Он также акцентировал внимание на том, что кибермошенники регулярно задействуют новейшие технологии искусственного интеллекта.



Среди применяемых ноу-хау глава Сбербанка выделяет технологию deepfake, при помощи которой можно в видео подделать внешние данные или голос любого человека с целью совершения киберпреступления. По словам Германа Грефа, «это все гигантская угроза, нормальному человеку бороться с этим тяжело и на помощь должны прийти мощные системы защиты от таких угроз».

По материалам ТАСС

