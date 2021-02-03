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СберБанк позволил переносить выплату по займу на месяц
2 февраля в 12:44 Банки и кредитование 0 213 Карина Мелова
Как уведомляют сотрудники пресс-службы СберБанка, отныне граждане, получившие кредит в данной организации, могут воспользоваться новой услугой кредитного учреждения, которая заключается в возможности перенести выплату по потребительскому займу на один месяц без нанесения ущерба кредитной истории и увеличения размера платежа. Растягивается только срок кредита.
Представители банка уточняют: «Сервис станет доступен клиентам банка, которые будут оплачивать кредит без просрочек и реструктуризаций и внесут не менее шести регулярных платежей. Еще через полгода можно будет снова перенести платеж. Количество переносов неограниченно, главное, чтобы между ними было не менее шести платежей по графику».
Услуга доступна для клиентов, оформивших кредит после 27 января 2021 года по таким кредитным продуктам, как «Потребительский кредит», «Рефинансирование кредитов» и онлайн-покупки в кредит от «Покупай со Сбером».
Применить сервис переноса платежа можно в мобильной версии приложения Сбербанка «СберБанк Онлайн» (ист.: Banki.ru).
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