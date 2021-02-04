Голосовой антифрод на страже ВТБ

Анатолий Печатников, председатель правления ВТБ, анонсировал массовый запуск голосового антифрода (системы распознавания мошеннических звонков в кредитно-финансовые организации и клиентам этих учреждений) в текущем году. Применение данного помощника поможет усовершенствовать защиту всех каналов связи «клиент–банк». На данном этапе испытание новой технологии окончено.



Новая защитная функция будет использовать ИИ, анализировать все звонки на основе сведений о повторяющихся атаках мошенников и связях между ними. Антифрод способен предупредить как «липовый» звонок из банка клиенту, так и звонок преступников в контакт-центр организации (ист.: Banki.ru).



Изучая разные наборы параметров и событий, система устанавливает уровень риска для каждого отдельного случая и находит мошеннические схемы. После поступления тревожного сигнала работник банка задает собеседнику дополнительные идентифицирующие вопросы во избежание возможности выполнения мошенниками финансовой операции за клиента банка.



Ранее ВТБ внедрил технологию голосовых слепков, по голосу распознающую клиента (точность определения: практически 100 %). Дать добро на сбор банком биометрических данных для системы безопасности можно в контакт-центре, в офисе ВТБ или в мобильном приложении «ВТБ Онлайн».