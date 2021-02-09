В РФ ожидается появление нового «кредита» на судебное разбирательство

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству получил на рассмотрение проект закона, предписывающий основание в РФ «кредита» нового типа, а именно займа на расходы во время судебного разбирательства. Предполагается, что указанные траты восполнит банк или иной спонсор, а не гражданин-сторона по делу. При этом расходы банка впоследствии покроет ответчик на суде в случае проигрыша (ист.: «Российская газета»).
Спонсорами в такой ситуации могут выступать кредитно-финансовые учреждения, страховые и иные организации, располагающие необходимыми средствами. Ожидается, что судебное финансирование увеличит количество обращений в суд с целью защитить свои права гражданами, которые не решаются на этот шаг ввиду отсутствия денег на услуги адвоката. Проигрыш дела невыгоден исключительно кредитору, а выигрыш приносит доход и «спонсору». Описанной схемой заинтересовались и представители сектора малого бизнеса, которые также нуждаются в услуге «судебного кредитования».
«Внешнее финансирование судебных процессов – система, при которой инвесторы предоставляют финансовую поддержку истцам взамен заранее оговоренной части возможной компенсации. Как правило, предусмотренная доля инвесторов составляет от 15% до 40% компенсации», – пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
По материалам Banki.ru
Банки всегда заинтересованы в расширении кредитования, это их хлеб, тем более если рисков мало.
Предлагаемый механизм, не сказать, что уникальный. Это аналог «гонорара успеха» в практике юристов и адвокатов. Здесь, наверняка, и будет связка - юристы, проводящие работу, и банк, финансирующий эту работу.
Выступать против такой инициативы бессмысленно. Вместе с тем следует учитывать, что дела кредиторами будут выбираться самые перспективные и самые «денежные», прибыльные для юристов и банка. Поэтому значительно улучшить качество рассмотрения споров это вряд ли сможет. Количество – определённо, но не качество. Мы можем предположить, что это будет 5-10% от предлагаемых разбирательств.