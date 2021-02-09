В РФ ожидается появление нового «кредита» на судебное разбирательство

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству получил на рассмотрение проект закона, предписывающий основание в РФ «кредита» нового типа, а именно займа на расходы во время судебного разбирательства. Предполагается, что указанные траты восполнит банк или иной спонсор, а не гражданин-сторона по делу. При этом расходы банка впоследствии покроет ответчик на суде в случае проигрыша (ист.: «Российская газета»).



Спонсорами в такой ситуации могут выступать кредитно-финансовые учреждения, страховые и иные организации, располагающие необходимыми средствами. Ожидается, что судебное финансирование увеличит количество обращений в суд с целью защитить свои права гражданами, которые не решаются на этот шаг ввиду отсутствия денег на услуги адвоката. Проигрыш дела невыгоден исключительно кредитору, а выигрыш приносит доход и «спонсору». Описанной схемой заинтересовались и представители сектора малого бизнеса, которые также нуждаются в услуге «судебного кредитования».



«Внешнее финансирование судебных процессов – система, при которой инвесторы предоставляют финансовую поддержку истцам взамен заранее оговоренной части возможной компенсации. Как правило, предусмотренная доля инвесторов составляет от 15% до 40% компенсации», – пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По материалам Banki.ru