Новая опасность для взявших ипотеку

Сотрудникам информагентства «РИА Новости» стало известно об очередной схеме обмана телефонных мошенников, которые в этот раз выбрали себе в «жертвы» лица, взявшие кредит на жилье.



Преступники узнают дату и сумму выплаты по кредиту, после чего делают попытки плавно подвести клиента финансово-кредитного учреждения к переводу денег на сторонние контролируемые ими счета.



Сотруднику «РИА Новости» начали поступать звонки с незнакомых номеров. Звонящие представлялись банковскими работниками, напоминали о предстоящем на следующий день платеже по ипотеке и интересовались способом его внесения. Узнав, что заемщик будет совершать оплату в отделении финансово-кредитной организации, мошенники перестали надоедать. При этом они располагали точной информацией о кредиторе, дате и сумме платежа. Как поясняет замруководителя департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков, при помощи достоверных сведений преступники вызывают доверие у заемщика, чтобы впоследствии побудить его выполнить выгодные для них действия.



Предугадывая следующий шаг мошенников, сотрудники Московского Кредитного Банка предполагают, что в скором будущем можно ожидать сообщения об изменении реквизитов финансово-кредитного учреждения, получения отправленной преступными лицами ссылки для перевода средств.