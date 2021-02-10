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Новая опасность для взявших ипотеку

11 февраля в 13:41 Банки и кредитование 0 306 Карина Мелова
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Сотрудникам информагентства «РИА Новости» стало известно об очередной схеме обмана телефонных мошенников, которые в этот раз выбрали себе в «жертвы» лица, взявшие кредит на жилье.

Преступники узнают дату и сумму выплаты по кредиту, после чего делают попытки плавно подвести клиента финансово-кредитного учреждения к переводу денег на сторонние контролируемые ими счета.

Сотруднику «РИА Новости» начали поступать звонки с незнакомых номеров. Звонящие представлялись банковскими работниками, напоминали о предстоящем на следующий день платеже по ипотеке и интересовались способом его внесения. Узнав, что заемщик будет совершать оплату в отделении финансово-кредитной организации, мошенники перестали надоедать. При этом они располагали точной информацией о кредиторе, дате и сумме платежа. Как поясняет замруководителя департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков, при помощи достоверных сведений преступники вызывают доверие у заемщика, чтобы впоследствии побудить его выполнить выгодные для них действия.

Предугадывая следующий шаг мошенников, сотрудники Московского Кредитного Банка предполагают, что в скором будущем можно ожидать сообщения об изменении реквизитов финансово-кредитного учреждения, получения отправленной преступными лицами ссылки для перевода средств.
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