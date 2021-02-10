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Кто не успел, тот опоздал

17 февраля в 12:07 Банки и кредитование 0 216 Карина Мелова
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Как сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», большая часть кредитно-финансовых учреждений временно перестала выдавать льготные займы в рамках государственных программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» из-за того, что выделенные для этих целей из госбюджета средства практически закончились.

Представитель РоАД разъясняет: «Новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, пока не поступил. Приостановка льготного кредитования негативно отразится на продажах автомобилей бюджетного сегмента, на поддержку которых направлены программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"» (ист.: «Прайм).

Напомним: в 2015 г. стартовали госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», позволяющие получить в банке скидку 10 % от стоимости авто на оплату первоначального взноса по займу. Разницу дохода кредитно-финансовым организациям компенсирует федеральный бюджет. При этом цена транспортного средства не должна превышать полтора миллиона рублей.

Размер последнего переведенного Минпромторгом для вышеназванных программ транша был равен 9 миллиардам рублей.
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