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Ипотека на льготных условиях может стать доступна научным сотрудникам
19 февраля в 13:26 Банки и кредитование 0 193 Карина Мелова
Как сообщил в четверг Андрей Балук, руководитель подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ, в ходе круглого стола СФ «О мерах по развитию наукоградов РФ и повышению эффективности использования их научно-технического потенциала» финансовый институт выступил с инициативой разработки схемы обеспечения льготными кредитами на жилье научных сотрудников РФ.
В качестве примера г-н Балук назвал региональную программу социальной ипотеки, включая кредитование для молодых ученых и специалистов, в Подмосковье, в рамках которой органы власти Московской области выделяют средства на половину стоимости жилья как первоначальный взнос. Оставшаяся сумма подлежит ежемесячной выплате на протяжении десяти лет в виде компенсации размера основного долга. Научный сотрудник выплачивает лишь проценты по займу.
На данном этапе в РФ доступны льготные ипотеки по таким годовым ставкам: 6,5 % на квартиру в новостройке (до 1 июля 2021 г.), до 6 % на жилье для детей с 2 и более детьми, до 3 % на недвижимость в сельской местности и до 2 % на приобретение жилья на территории ДФО.
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