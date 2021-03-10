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Коллекторов поставили в строгие рамки
24 марта в 12:09 Банки и кредитование 2 220 Карина Мелова
Народные избранники, а именно Николай Рыжак из «Справедливой России», а также Василий Пискарев, Эрнест Валеев и Антон Гетта из «Единой России», представили на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект об уголовном наказании за действия по изъятию просроченной задолженности физических лиц, нарушающие нормы законодательства (ист.: «Ъ»).
Согласно документу, направленные против должников угрозы, насилие, уничтожение или повреждение имущества и распространение изначально неправдивых сведений, порочащих честь и достоинство физлица, повлекут за собой денежное взыскание в размере до 500 000 рублей или до 5 лет лишения свободы. При участии в неправомерных действиях группы лиц, наказание вырастет до 12 лет.
«Депутатам регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают, вплоть до физической расправы, не только самим должникам, но и их родным и близким. При этом привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев невозможно», – подчеркнул спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он уверен, что проект закона обозначит отдельный состав преступления, коим является незаконная деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц.
Как известно, в 2016 г. вступил в силу федеральный закон, который диктует порядок работы коллекторов с должниками и ставит действия коллекторов в строгие рамки.
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Я не поддерживаю этот законопроект, т.к. важна неотвратимость наказания, а не его детализированность или строгость. Все предлагаемые действия коллекторов и сейчас могут влечь уголовную или административную ответственность. Инициатива законодателей, как мне кажется, очередной антиколлекторский популизм перед очередными выборами в Государственную Думу РФ. Намного важнее развитие других направлений снижения остроты долговых проблем. Например, важна помощь добросовестным должникам, которая стоит во главе угла проекта #заплатизадругого. Примеры 2021 года (сбор денег для Маргариты Юдиной, дворника Юры из Уфы и т.д.) показали актуальность именно этого направления.
Для начала в законопроекте стоит четко дать определение, что такое «незаконная коллекторная деятельность».
Возможно к этой категории надо отнести всех тех, кого сейчас нет в реестрах ФССП (коллекторские агентства) и Банка России (банки и МФО), то есть неподнадзорные организации и лица.
И вопрос как раз в том, что происходит «вне реестра», как ведут себя не поднадзорные организации, какие методы они используют.
Как правило, об их деяниях мы узнаем из сводок криминальных новостей и сразу возникает вопрос: если это криминальные новости, если у нас есть действующий Уголовный Кодекс, то почему зачастую нет действий правоохранительных органов по всем этим деяниям? Причём он содержит все нужные статьи с указанием нарушения и мер наказания - например, Статья 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) - лишение свободы до 15 лет, Статья 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) - до 5 лет, Статья 116 (Побои) - до 2 лет, Статья 167 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) - до 5 лет, Статья 128.1 (Клевета) - до 5 лет, статья 110 (Доведение до самоубийства) - до 15 лет.
Таким образом, меры ответственности в УК уже есть давно, однако нет неминуемости наказания за нарушения со стороны лиц, которые допускают подобные действия и вряд ли новый законопроект сможет решить именно эту проблему. Кроме того, в законопроекте не определён субъект преступления и нет обоснования вводимых санкций, что указано и в заключении Правительства.