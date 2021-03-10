Коллекторов поставили в строгие рамки

Народные избранники, а именно Николай Рыжак из «Справедливой России», а также Василий Пискарев, Эрнест Валеев и Антон Гетта из «Единой России», представили на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект об уголовном наказании за действия по изъятию просроченной задолженности физических лиц, нарушающие нормы законодательства (ист.: «Ъ»).



Согласно документу, направленные против должников угрозы, насилие, уничтожение или повреждение имущества и распространение изначально неправдивых сведений, порочащих честь и достоинство физлица, повлекут за собой денежное взыскание в размере до 500 000 рублей или до 5 лет лишения свободы. При участии в неправомерных действиях группы лиц, наказание вырастет до 12 лет.



«Депутатам регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают, вплоть до физической расправы, не только самим должникам, но и их родным и близким. При этом привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев невозможно», – подчеркнул спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он уверен, что проект закона обозначит отдельный состав преступления, коим является незаконная деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц.



Как известно, в 2016 г. вступил в силу федеральный закон, который диктует порядок работы коллекторов с должниками и ставит действия коллекторов в строгие рамки.