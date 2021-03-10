Представители малого и среднего бизнеса потеряли свою выгоду после повышения ключевой ставки ЦБ

Поднятие ключевой ставки Центробанка свело на нет преимущества выгодных условий субсидирования займов для сектора малого и среднего бизнеса (ист.: «Известия»).



Минэкономразвития уведомляет, что усложнение денежно-кредитной политики регулятора вызвало увеличение ставки по льготной программе финансирования на 0,25 процента, то есть до 7,25 %. При этом ожидается дальнейшее автоматическое поднятие процента по льготному кредитованию, сопутствующее повышению ключевой ставки Банка России. В случае достижения ключевой ставкой шести процентов до конца года займы на льготных условиях будут обходиться в 8,75 %, а это больше, чем при развертывании программы в 2019 г. Однако заключившие соглашение с банком до середины марта 2021 г. изменений на себе не ощутят, поскольку для них ставка останется на уровне 7 процентов.



Совкомбанк на данном этапе считает разницу в 0,25 п. п. не настолько внушительной, чтобы она могла значительным образом повлиять на спрос по отношению к субсидированным займам. Аналогичной позиции придерживается ВТБ.



Эксперты уверяют, что для поддержки МСП государство должно понизить льготные ставки кредитования и зафиксировать их на уровне 4 % годовых.



Алла Юрова, аналитик корпоративных рейтингов НРА, говорит о возможности достижения ставкой по субсидированным займам 8,5 % в 2022 г. Тем не менее, она не видит в этом причин для беспокойства представителей малого бизнеса на фоне иных негативных факторов, таких как застой в экономике, сложность доступа к государственным заказам и пр.