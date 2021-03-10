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Самозанятые смогут получать льготные займы по упрощенной схеме
30 марта в 11:31 Банки и кредитование 1 291 Карина Мелова
В понедельник, 29 марта, глава правительства Михаил Мишустин объявил о намерении российских властей упростить процесс получения самозанятыми, оплачивающими налог на профессиональный доход, кредитов на льготных условиях.
Как подчеркнул премьер-министр, в конце прошлого года была снижена ставка по льготным займам для самозанятых и представителей сектора МСП. Ожидается, что до окончания текущего года они смогут оформить запрос на льготный кредит, прибегнув к услугам портала госуслуг.
Среди потенциальных целевых направлений денег Мишустин называет инвестиции, рефинансирование и пополнение оборота.
По данным от 26 марта, предоставленным заместителем министра финансов Алексеем Сазановым, ежедневно в РФ регистрируются примерно 5000 самозанятых граждан, большинство из которых оказывают услуги по перевозкам, строительству, доставке, консультированию и сдаче в аренду жилой недвижимости.
По материалам «Известий»
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Упрощение порядка предоставления кредитов для самозанятых может сыграть незначительную роль на развитии экономике страны. Все зависит от налоговой ставки. А налоговая ставка как известно тесно связана со ставкой рефинансирования ЦБ и ниже не может быть. Банки на это не пойдут. Кредиты с налоговой ставкой до 4% вряд ли в ближайшее время появятся, так как самозанятые считают каждый рубль и не особо готовы добровольно делиться с налоговыми органами получаемой собственной прибылью от своей деятельности. К выводу из тени всех предприимчивых граждан это не выведет, но часть возможно выйдет, чтобы получить кредит на льготных условиях в самых крайних условиях, если потребуется.