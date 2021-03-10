Самозанятые смогут получать льготные займы по упрощенной схеме

В понедельник, 29 марта, глава правительства Михаил Мишустин объявил о намерении российских властей упростить процесс получения самозанятыми, оплачивающими налог на профессиональный доход, кредитов на льготных условиях.



Как подчеркнул премьер-министр, в конце прошлого года была снижена ставка по льготным займам для самозанятых и представителей сектора МСП. Ожидается, что до окончания текущего года они смогут оформить запрос на льготный кредит, прибегнув к услугам портала госуслуг.



Среди потенциальных целевых направлений денег Мишустин называет инвестиции, рефинансирование и пополнение оборота.



По данным от 26 марта, предоставленным заместителем министра финансов Алексеем Сазановым, ежедневно в РФ регистрируются примерно 5000 самозанятых граждан, большинство из которых оказывают услуги по перевозкам, строительству, доставке, консультированию и сдаче в аренду жилой недвижимости.

По материалам «Известий»