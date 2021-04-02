Приложения некоторых банков функционируют с нарушениями

Ресурс Downdetector сообщил о массовых сбоях в функционировании приложения Тинькофф Банка. Кроме того, обнаружены нарушения в работе онлайн-банков и мобильных приложений Райффайзенбанка, Почта Банка, Экспобанка, банка Александровский, банка Восточный и РНКО «Платежный Центр».



Так, 84 процента клиентов испытали трудности на этапе идентификации в приложении Тинькофф Банка. У 13 % пользователей наблюдается некорректная работа всех служб, а 2 % не удается выполнить платеж со счета. У ряда клиентов Райффайзенбанка возникли сложности при переводе средств посредством использования СБП (Система быстрых платежей).



Многочисленные претензии начали поступать после десяти часов, при этом источником большинства из них являются жители столицы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, а также Екатеринбурга.



Согласно уведомлению канала Market Overview в сети Telegram, сбои произошли и в сервисах иных кредитно-финансовых учреждений.