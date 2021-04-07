Не все банки соблюдают условия программы «ФОТ 2.0» в отношении МСБ

Издание «Известия» сообщает о поступлении жалоб от представителей малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся программой льготного кредитования в период пандемии с целью сохранения занятости.



В соответствии с условиями «ФОТ 2.0», с 1 июня 2020 г. бизнесмены могли получить займ под 2 %, но должны были до 1 апреля 2021 г. оставить на своих должностях не менее 90 процентов сотрудников по сравнению с 1 июня предыдущего года. В дальнейшем кредит подлежал списанию с процентами за счет выплачиваемой государством компенсации. Сохранение 80 процентов штата позволяет предпринимателям вернуть лишь 50 % займа и процентов. При значительной потере показателей занятости им необходимо вернуть долг целиком по рыночной ставке, а это приблизительно 15 %.



В итоге реализации данной программы выяснилось, что некоторые финансово-кредитные учреждения недобросовестно нарушают условия договора и снимают со счетов заемщиков, выполнивших все требования, сумму кредита по ставке 15 процентов. На такие банки пострадавшие участники программы намерены подать в суд.