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Не все банки соблюдают условия программы «ФОТ 2.0» в отношении МСБ
5 апреля в 11:54 Банки и кредитование 0 498 Карина Мелова
Издание «Известия» сообщает о поступлении жалоб от представителей малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся программой льготного кредитования в период пандемии с целью сохранения занятости.
В соответствии с условиями «ФОТ 2.0», с 1 июня 2020 г. бизнесмены могли получить займ под 2 %, но должны были до 1 апреля 2021 г. оставить на своих должностях не менее 90 процентов сотрудников по сравнению с 1 июня предыдущего года. В дальнейшем кредит подлежал списанию с процентами за счет выплачиваемой государством компенсации. Сохранение 80 процентов штата позволяет предпринимателям вернуть лишь 50 % займа и процентов. При значительной потере показателей занятости им необходимо вернуть долг целиком по рыночной ставке, а это приблизительно 15 %.
В итоге реализации данной программы выяснилось, что некоторые финансово-кредитные учреждения недобросовестно нарушают условия договора и снимают со счетов заемщиков, выполнивших все требования, сумму кредита по ставке 15 процентов. На такие банки пострадавшие участники программы намерены подать в суд.
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