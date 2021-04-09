Столичный Нефтепромбанк утратил лицензию

9 апреля 2021 г. Центробанк издал указ об отзыве лицензии на выполнение банковских операций у столичного Нефтепромбанка, входящего в систему страхования вкладов (ист.: пресс-релиз Банка России).



Как уведомляет регулятор, Нефтепромбанк остался без собственных активов, осуществлял операции, напоминавшие вывод средств и не соблюдал законодательство РФ по части функционирования банков, на основании чего ЦБ на протяжении года вынужден был вмешиваться в его деятельность и ограничивать привлечение им денежных вкладов клиентов.



Банк России представит на рассмотрение органов правопорядка свидетельства совершенных Нефтепромбанком операций, обладающих признаками деяний, влекущих за собой уголовное наказание. Вдобавок регулятор отозвал лицензию на осуществление нарушителем операций на фондовом рынке.



Полномочия руководства Нефтепромбанка получит временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.



По состоянию на 1 марта текущего года по объему активов в банковской системе России Нефтепромбанк занимал 201-ю позицию.