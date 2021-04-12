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Путин распорядился обсудить вопрос ослабления регулирования капитала банков

12 апреля в 14:33 Банки и кредитование 0 539 Карина Мелова
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12 апреля веб-ресурс администрации президента РФ обнародовал сведения о том, что по завершении рабочей встречи, в ходе которой рассматривались пути развития инвестиционной активности, Владимир Путин выдал распоряжение правительству и Банку России до 1 июня обсудить вопрос ослабления регулирования капитала финансово-кредитных учреждений при выдаче займов на инвестиционные проекты, оговариваемые в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), и проекты резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР).

В частности, в поручении идет речь о следующем: «Правительству РФ совместно с Центральным банком РФ, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» рассмотреть вопросы о применении при расчете норматива достаточности капитала кредитной организации пониженного коэффициента кредитного риска для инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, специальных инвестиционных контрактов, а также для проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития».
Ист.: Banki.ru
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