Путин распорядился обсудить вопрос ослабления регулирования капитала банков

12 апреля веб-ресурс администрации президента РФ обнародовал сведения о том, что по завершении рабочей встречи, в ходе которой рассматривались пути развития инвестиционной активности, Владимир Путин выдал распоряжение правительству и Банку России до 1 июня обсудить вопрос ослабления регулирования капитала финансово-кредитных учреждений при выдаче займов на инвестиционные проекты, оговариваемые в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), и проекты резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР).



В частности, в поручении идет речь о следующем: «Правительству РФ совместно с Центральным банком РФ, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» рассмотреть вопросы о применении при расчете норматива достаточности капитала кредитной организации пониженного коэффициента кредитного риска для инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, специальных инвестиционных контрактов, а также для проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития».

Ист.: Banki.ru