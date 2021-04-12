Главная > Банки и кредитование

Греф уверен в отсутствии необходимости дальнейшего поднятия ключевой ставки

22 апреля в 12:12 Банки и кредитование 0 241 Карина Мелова
1 Изображение

В ходе беседы с корреспондентом РБК председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф выразил убежденность в отсутствии на данном этапе необходимости стремительного поднятия ключевой ставки регулятором.

В частности, он сформулировал следующую мысль: «ЦБ поднял ставку на 0,25 п. п., это их выбор. Сказать, что это необоснованно, было бы абсолютно несправедливо. Основания для этого есть. Нужно ли сейчас радикально повышать ставку дальше? Я считаю, что пока нет, но окончательное решение за ЦБ».

Как полагает г-н Греф, в условиях «оздоровления» экономики повышение ставки Центробанка не будет позитивным моментом, но это эффективный способ противостояния инфляции.

Напомним, на фоне быстрого восстановления спроса на внутреннем рынке и повышенного инфляционного давления в марте регулятор увеличил ключевую ставку до 4,5 % (на 0,25 процентных пункта). Ставка не повышалась с 2018 года. При этом Банк России не отрицает возможность повторного роста ставки в перспективе.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Лидеры НАТО проведут встречу на высшем уровне

22 апреля в 13:42 Внешняя политика

Посол США покинул столицу России

22 апреля в 12:56 Внешняя политика

Сенаторы готовы к достижению поставленных президентом РФ целей

22 апреля в 11:28 Политика

Президент РФ выступает с посланием Федеральному собранию

21 апреля в 14:51 Политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Водка вместо лекарства… В администрации президента РФ подтвердили информацию о предстоящей встрече Путина с Лукашенко Банк России потратил 8,3 миллиарда рублей на приобретение валюты на внутреннем рынке Ученые из Санкт-Петербурга разрабатывают съедобную вакцину от коронавируса Представители чешского дипведомства объявлены персонами нон грата

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Top.Mail.Ru