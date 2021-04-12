Греф уверен в отсутствии необходимости дальнейшего поднятия ключевой ставки

В ходе беседы с корреспондентом РБК председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф выразил убежденность в отсутствии на данном этапе необходимости стремительного поднятия ключевой ставки регулятором.



В частности, он сформулировал следующую мысль: «ЦБ поднял ставку на 0,25 п. п., это их выбор. Сказать, что это необоснованно, было бы абсолютно несправедливо. Основания для этого есть. Нужно ли сейчас радикально повышать ставку дальше? Я считаю, что пока нет, но окончательное решение за ЦБ».



Как полагает г-н Греф, в условиях «оздоровления» экономики повышение ставки Центробанка не будет позитивным моментом, но это эффективный способ противостояния инфляции.



Напомним, на фоне быстрого восстановления спроса на внутреннем рынке и повышенного инфляционного давления в марте регулятор увеличил ключевую ставку до 4,5 % (на 0,25 процентных пункта). Ставка не повышалась с 2018 года. При этом Банк России не отрицает возможность повторного роста ставки в перспективе.