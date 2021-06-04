ТПП предлагает пролонгировать кредитование бизнеса под 3 процента

В ходе Петербургского международного экономического форума стоящий во главе Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил на срок до года пролонгировать действие льготной программы ФОТ 3.0, которая обеспечивает предоставление займа под 3 % не восстановившимся полностью вследствие кризиса на фоне пандемии коронавируса компаниям (ист.: ТАСС).



Так, руководитель ТПП сообщил: «Относительно корректировки программы для повышения доступности получения финансирования скажу следующее. Мы предлагали не по кодам ОКВЭД определять, какая отрасль больше или меньше пострадала, а по уровню падения выручки. Крайне важно продлить действие программы до года: предложенный срок слишком мал в нынешних сложных условиях».



Программа кредитования на льготных условиях под три процента ФОТ 3.0 ориентирована на представителей сфер, наиболее пострадавших от кризиса, тем, кто принимал участие в ФОТ 2.0 (программа с льготной ставкой 2 % годовых). В этот перечень входят сферы развлечений, досуга, спорта, туризма и гостеприимства, а также отрасль общественного питания.



Как свидетельствуют опросы, 80 % предпринимателей уязвимых сфер осведомлены о возможности в рамках вышеназванной программы в период с 9 марта по 1 июля 2021 г. взять кредит под 3 процента.