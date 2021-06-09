В ГД обсуждают уменьшение максимальной процентной ставки по микрозаймам

В нижней палате СФ обсуждают уменьшение в 2 раза максимально возможного ежедневного процента по микрозаймам. Автор инициативы – народный избранник Иван Сухарев – по этому вопросу письменно обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной (ист.: RT со ссылкой на копию письма).



По словам г-на Сухарева, который учитывает данные специалистов, этой весной количество микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, составило 5,4 миллиона. Это рекорд.



Летом 2019 г. в РФ был определен максимальный лимит ежедневного процента по микрозаймам, а именно 1 %. Однако даже при таких обстоятельствах на заемщиков ложатся избыточные обязательства. Так, процентные обязательства по микрозайму сроком на месяц достигают 30 %, что создает существенные трудности для оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации лиц, нуждающихся в таких услугах.



«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность предложения о снижении максимально допустимого ежедневного процента по микрозаймам в России с 1 % до 0,5 %», — говорится в просьбе депутата.



Согласно мнению законодателя, описанное снижение процентной ставки создаст более выгодные условия для берущих взаймы, при этом МФО в дальнейшем также будут получать ощутимую прибыль от своей деятельности.