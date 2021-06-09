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В ГД обсуждают уменьшение максимальной процентной ставки по микрозаймам

9 июня в 11:45 Банки и кредитование 1 229 Карина Мелова
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В нижней палате СФ обсуждают уменьшение в 2 раза максимально возможного ежедневного процента по микрозаймам. Автор инициативы – народный избранник Иван Сухарев – по этому вопросу письменно обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной (ист.: RT со ссылкой на копию письма).

По словам г-на Сухарева, который учитывает данные специалистов, этой весной количество микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, составило 5,4 миллиона. Это рекорд.

Летом 2019 г. в РФ был определен максимальный лимит ежедневного процента по микрозаймам, а именно 1 %. Однако даже при таких обстоятельствах на заемщиков ложатся избыточные обязательства. Так, процентные обязательства по микрозайму сроком на месяц достигают 30 %, что создает существенные трудности для оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации лиц, нуждающихся в таких услугах.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность предложения о снижении максимально допустимого ежедневного процента по микрозаймам в России с 1 % до 0,5 %», — говорится в просьбе депутата.

Согласно мнению законодателя, описанное снижение процентной ставки создаст более выгодные условия для берущих взаймы, при этом МФО в дальнейшем также будут получать ощутимую прибыль от своей деятельности.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Макаров Роман (генеральный директор МФК “Займер” (сервис онлайн-кредитования “Робот Займер”))

Регулятор безусловно прислушивается к инициативам представителей Госдумы, но внедрение подобных предложений требует тщательных расчетов профильных специалистов, а также глубокого анализа состояния микрофинансового рынка.

Центробанк осознает, что рынок МФО и без того зарегулирован, и неосторожное ужесточение правил его функционирования может разрушить результат, достигнутый кропотливой работой за много лет. А именно: Центробанк сформировал большой пул кредиторов, готовых соответствовать его требованиям и соблюдать права заемщиков при условии сохранения возможности получать некоторую прибыль. Если прибыль резко сократить - а на рынке уже сейчас достаточно игроков, ищущих источники дополнительных доходов, чтобы покрыть все расходы бизнеса и остаться в плюсе - то возникнет вероятность самоликвидации многих кредиторов и перехода части их в теневой сегмент рынка для работы без соблюдения требований законодательства.

Более того, бюджет может недополучить миллиарды рублей налогов, десятки тысяч граждан, трудоустроенных в отрасли, попадут под риск потери работы, а 12-13 млн человек, которые сегодня являются заемщиками МФО, будут сильно ограничены в доступе к заемным средствам. Это затормозит российскую экономику.

На сегодняшний день существующая процентная ставка в размере 1% - является для оставшихся в реестре МФО компаний относительно оптимальной при существующих бизнес-моделях. Поэтому мы ожидаем, что Центробанк возможно предпримет какие-либо действия по уменьшению процентной ставки, но резкое снижение, заявленное депутатом Иваном Сухаревым, вряд ли будет реальным. К тому же, для просчета последствий снижения Центробанку потребуется время, как, впрочем, и МФО, чтобы подготовить бизнес к очередному испытанию.

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