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Тюмень: нападение на отделение Сбербанка

7 июля в 11:38 Банки и кредитование 0 355 Карина Мелова
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Сегодня, 7 июля, в Тюмени совершено нападение на отделении Сбербанка на Червишевском тракте.

Согласно предоставленной сотрудниками МВД информации, преступник взял в заложники 2 работников банка, в то же время ТАСС сообщает о 3 заложниках. Органы правопорядка уведомили о наличии у напавшего мужчины сумки с якобы опасным предметом. При проверке взрывчатки не выявлено.

Требование злоумышленника заключалось в выдаче ему на руки значительной суммы денег наличными. Предположительно, он хотел получить 15 миллионов рублей.

На место инцидента прибыли ОМОН и СОБР Росгвардии. Преступник был задержан. Как свидетельствует источник, ранее он был на учете у психиатра, а сейчас пребывает в неадекватном состоянии.

С целью безопасности были эвакуированы свыше 50 жителей дома, в котором расположено вышеупомянутое отделение Сбербанка.
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