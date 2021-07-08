Тюмень: нападение на отделение Сбербанка

Сегодня, 7 июля, в Тюмени совершено нападение на отделении Сбербанка на Червишевском тракте.



Согласно предоставленной сотрудниками МВД информации, преступник взял в заложники 2 работников банка, в то же время ТАСС сообщает о 3 заложниках. Органы правопорядка уведомили о наличии у напавшего мужчины сумки с якобы опасным предметом. При проверке взрывчатки не выявлено.



Требование злоумышленника заключалось в выдаче ему на руки значительной суммы денег наличными. Предположительно, он хотел получить 15 миллионов рублей.



На место инцидента прибыли ОМОН и СОБР Росгвардии. Преступник был задержан. Как свидетельствует источник, ранее он был на учете у психиатра, а сейчас пребывает в неадекватном состоянии.



С целью безопасности были эвакуированы свыше 50 жителей дома, в котором расположено вышеупомянутое отделение Сбербанка.