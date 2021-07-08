Регулятор считает правильным повременить с наказанием банков за несоблюдение закона о контроле за переводами денег

Центробанк намерен на временной основе не наказывать кредитно-финансовые учреждения за неисполнение нового закона, предписывающего Федеральной службе по финансовому мониторингу РФ совершать проверку денежных переводов из некоторых государств (ист.: РБК со ссылкой на представителя ЦБ).



В ходе воплощения законодательной инициативы Банк России составил проект письма о неприменении к банкам мер «за непредставление ими в уполномоченный орган сведений о новых операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушение порядка такого представления». Как уведомляет регулятор, Росфинмониторинг поддерживает идею подготовки подобного обращения.



Срок, на протяжении которого не будут применяться меры, пока не указывается и обговаривается в том числе сотрудниками Росфинмониторинга. Пресс-служба ведомства не подтвердила получение обращения регулятора.



Уточним, начиная с 1 октября 2021 г. в РФ денежные переводы из определенных стран будет инспектировать Росфинмониторинг. Перечень государств составит Росфинмониторинг совместно с ЦБ. Контролировать будут все переводы юридическим и физическим лицам вне зависимости от суммы, кроме трансакций российским кредитно-финансовым организациям.

По материалам «Ъ»