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Регулятор считает правильным повременить с наказанием банков за несоблюдение закона о контроле за переводами денег

7 июля в 13:48 Банки и кредитование 0 356 Карина Мелова
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Центробанк намерен на временной основе не наказывать кредитно-финансовые учреждения за неисполнение нового закона, предписывающего Федеральной службе по финансовому мониторингу РФ совершать проверку денежных переводов из некоторых государств (ист.: РБК со ссылкой на представителя ЦБ).

В ходе воплощения законодательной инициативы Банк России составил проект письма о неприменении к банкам мер «за непредставление ими в уполномоченный орган сведений о новых операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушение порядка такого представления». Как уведомляет регулятор, Росфинмониторинг поддерживает идею подготовки подобного обращения.

Срок, на протяжении которого не будут применяться меры, пока не указывается и обговаривается в том числе сотрудниками Росфинмониторинга. Пресс-служба ведомства не подтвердила получение обращения регулятора.

Уточним, начиная с 1 октября 2021 г. в РФ денежные переводы из определенных стран будет инспектировать Росфинмониторинг. Перечень государств составит Росфинмониторинг совместно с ЦБ. Контролировать будут все переводы юридическим и физическим лицам вне зависимости от суммы, кроме трансакций российским кредитно-финансовым организациям.
По материалам «Ъ»
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