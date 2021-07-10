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Кредиты на сооружение и восстановление гостиниц будут выдаваться на льготных условиях

9 июля в 13:45 Банки и кредитование 0 332 Карина Мелова
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Сегодня, 9 июля, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова объявила запуск программы кредитования на льготных условиях инвесторов на строительство и восстановление гостиниц.

Согласно предоставленной главой ведомства информации, Ростуризм определил критерии отбора проектов для вложения капитала и наименьший и наибольший размеры займов. 9 июля кредитно-финансовые учреждения начнут принимать заявки от потенциальных участников программы, после чего проекты будет рассматривать Ростуризм.

Займы будут выдаваться на период до пятнадцати лет под 3–5 % годовых. Итоговое решение по вручению льготных кредитов будет исходить от Ростуризма и Правительственной комиссии по туризму.

Г-жа Догузова разъясняет: «Сегодня внутри страны туристам не хватает качественных современных отелей круглогодичного формата. И механизм льготного кредитования – как раз одна из ключевых мер для того, чтобы туристическая инфраструктура активнее развивалась там, где мы видим ее дефицит, – в первую очередь это, конечно же, курортные территории. Чем больше будет качественных отелей, тем выше будет конкуренция, а это напрямую влияет на соотношение цены и качества отдыха».

По словам руководителя туристического ведомства, на этапе отбора банки-участники данной программы будут изучать финансовую надежность и стабильность заемщика. На льготные кредиты смогут рассчитывать организации без долгов по заработной плате перед работниками и просроченных налоговых платежей, которые не фигурируют в процедуре ликвидации или банкротства.
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