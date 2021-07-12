В Совете Федерации инициировали отмену плавающих ставок по жилищному кредиту

Сегодня, 12 июля, пресс-служба Совета Федерации поделилась со СМИ сведениями о том, что вице-спикер СФ Николай Журавлев подготовил и в скором будущем представит на рассмотрение Государственной думы проект закона, предписывающий запретить применение плавающих ставок к определенным категориям соглашений потребкредитов, включая ипотеку.



«В целях защиты интересов заемщиков - физических лиц в законопроекте предусмотрен запрет применения переменной процентной ставки по ряду категорий договоров потребительского кредита, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой. Речь идет о случаях, если сумма предоставленного потребительского кредита либо сумма обязательства по предоставлению потребительского кредита не превосходит минимальный размер кредита, установленный правительством РФ по согласованию с Банком России для отдельных видов потребительских кредитов с учетом региональных особенностей», – разъяснил г-н Журавлев (цитата пресс-службы Совета Федерации).