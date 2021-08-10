Россияне задолжали кредитным учреждениям около 24 триллионов рублей

Согласно статистике регулятора о долге нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам, по состоянию на 1 июля сумма неоплаченного долга граждан перед банками РФ составила 23 триллиона 969,486 миллиарда рублей. С 1 января общая задолженность увеличилась на 2,3 триллиона рублей, с 1 июля прошлого года – на 4,06 триллиона.



Как свидетельствует Банк России, наращивание кредитования в государстве, учитывая сдержанный рост доходов населения, выполнялось параллельно с увеличением долговой нагрузки россиян на макроуровне. В конце первого квартала 2021 г. этот показатель был равен 11,9 % доходов населения. Темпы возрастания задолженности по необеспеченным потребкредитам начинают ускоряться в процессе налаживания экономики и опережают рост доходов заемщиков.



По данным зампредседателя ЦБ Ксении Юдаевой, в мае закредитованность граждан была на исторически высоком уровне, а в некоторых сегментах рынка потребкредитования возникли «пузыри» (ист.: Banki.ru).



Известно, что правительство обсуждает проект закона, обязующий письменно уведомлять заемщика о чрезмерной долговой нагрузке, если ежемесячный платеж по предполагаемому займу будет больше 50 % дохода. Такая мера призвана снизить уровень необеспеченного потребительского кредитования.