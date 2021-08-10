Регулятор растолковал мотивы выдачи займа, превышающего доход получателя кредита

Давая интервью изданию «Известия», директор департамента финстабильности Банка России Елизавета Данилова поведала о том, что получатели кредита, превышающего их доход, как правило, располагают неофициальными источниками заработка.



В частности, г-жа Данилова поделилась следующей информацией: «Мы анализируем эту ситуацию и видим несколько объяснений такому, на первый взгляд, парадоксу. Во-первых, иногда банки для эффективности своих кредитных процессов, чтобы не мучить клиента лишними справками и требованиями, используют в качестве данных о доходе, например, средний доход по региону. Но может быть ситуация, когда фактический доход заемщика выше, чем средний по региону. В этом случае расчетный ПДН окажется выше 100 %, хотя если бы банк собрал полную информацию о доходе клиента, ПДН был бы нормальный».



Помимо прочего, по словам эксперта, среди иных источников доходов граждан могут быть неофициальные, но известные банку и не учитываемые при расчете регуляторного ПДН, такие как оказываемая близкими родственниками материальная помощь, доходы за сдачу жилой недвижимости или доходы няни, не зарегистрированные официально.



По мнению главы департамента финстабильности ЦБ, подтверждением этому также служит тот факт, что наибольшее количество заемщиков с высоким ПДН зафиксировано среди категорий населения с низкими доходами. «Скажем, для людей, чей официальный доход составляет до 12 тысяч рублей, 52 % выдач приходится на ПДН выше 100 %. Банки как раз объясняют это тем, что у этих людей есть дополнительные источники дохода. Чем больше доход, тем меньше доля высоких ПДН. При официальных доходах свыше 125 тысяч рублей выдач с ПДН выше 100 % меньше 6 %», – подытожила Елизавета Данилова.

По материалам Banki.ru