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Регулятор обозначил условия открытия счета в банке лицами до 18 лет

Сегодня в 14:15 Банки и кредитование 0 119 Карина Мелова
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Согласно информационному письму Центробанка, открытие счета в банке лицом в возрасте 14–18 лет возможно исключительно при получении письменного согласия родителей или иных законных представителей, таких как усыновитель или попечитель. При этом законные представители должны иметь доступ к информации, описывающей состояние счета ребенка, его вклады и совершаемые операции.

По словам представителей Банка России, при составлении информационного документа принималось во внимание заключение Минпросвещения РФ, основанное на обращениях регулятора.

Так, в тексте письма идет речь о следующем: «Принимая во внимание, что в данных обращениях фактически затрагивается вопрос об объеме дееспособности несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также о пределах реализации законными представителями таких несовершеннолетних своих полномочий, Банком России по указанным вопросам была запрошена позиция Министерства просвещения Российской Федерации, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».

Общепринятая практика позволяет подросткам в возрасте 14–18 лет совершать сделки при наличии письменного согласия их законных представителей. В то же время открыть вклад они могут самолично (ист.: Banki.ru).
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