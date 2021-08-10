Регулятор обозначил условия открытия счета в банке лицами до 18 лет

Согласно информационному письму Центробанка, открытие счета в банке лицом в возрасте 14–18 лет возможно исключительно при получении письменного согласия родителей или иных законных представителей, таких как усыновитель или попечитель. При этом законные представители должны иметь доступ к информации, описывающей состояние счета ребенка, его вклады и совершаемые операции.



По словам представителей Банка России, при составлении информационного документа принималось во внимание заключение Минпросвещения РФ, основанное на обращениях регулятора.



Так, в тексте письма идет речь о следующем: «Принимая во внимание, что в данных обращениях фактически затрагивается вопрос об объеме дееспособности несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также о пределах реализации законными представителями таких несовершеннолетних своих полномочий, Банком России по указанным вопросам была запрошена позиция Министерства просвещения Российской Федерации, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».



Общепринятая практика позволяет подросткам в возрасте 14–18 лет совершать сделки при наличии письменного согласия их законных представителей. В то же время открыть вклад они могут самолично (ист.: Banki.ru).