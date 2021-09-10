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Глава ЦБ настаивает на избавлении банков от проблемных активов

17 сентября в 13:07 Банки и кредитование 0 456 Карина Мелова
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В ходе беседы с сотрудником РБК возглавляющая Центральный банк РФ Эльвира Набиуллина призвала кредитные учреждения избавляться от проблемных и непрофильных активов. Она также подчеркнула, что считает важным для банков использовать для инвестиций капитал акционеров, а не вкладчиков. «Это реально смесь банковской деятельности с инвестиционной», – заверила председатель ЦБ.

Как поясняет г-жа Набиуллина, непрофильные активы у финансово-кредитных организаций накапливаются во время кризиса, что сопряжено с покиданием заемщиками рынка и оставлением банкам залогов. Этого банкам следует избегать, но в кризисные периоды, к сожалению, доля аккумулированных проблемных активов лишь нарастает, рискуя стать причиной неприятностей для всех участников кредитования.

На этапе развития экосистем остро встал вопрос об управлении непрофильными активами в кредитных учреждениях. «Это перестало быть просто проблемой непрофильных или проблемных активов, которая не решалась от кризиса к кризису. Теперь это становится бизнес-моделью банков. И, конечно, тот факт, что это стратегия, вызывает вопрос», – заявила глава ЦБ. При этом она поддержала формирование банками экосистем при условии обеспечения ими интересов вкладчиков и кредиторов.
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