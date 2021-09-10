Озвучены необходимые предпосылки для уменьшения ключевой ставки

Согласно сообщению председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, регулятор готов перейти к более мягкому курсу денежно-кредитной политики при условии уменьшения инфляционных ожиданий и увеличения интереса к сбережениям, а для этого необходимы «приятные» ставки по вкладам (ист.: РИА Новости).



Так на полях Международного банковского форума «Банки России – XXI век» глава Центробанка поделилась такими размышлениями: «Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам».



Во время встречи с представителями СМИ 10 сентября г-жа Набиуллина уведомила общественность о росте заинтересованности населения в банковских вкладах. По предоставленным ею данным, в июле прекратился отток средств физических лиц из кредитных учреждений, а в августе начался их приток. Как предполагает глава регулятора, этому будет способствовать последнее поднятие ключевой ставки регулятора, которую он на прошлой неделе увеличил на 0,25 п. п. (до 6,75 %).