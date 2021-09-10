Главная > Банки и кредитование

Озвучены необходимые предпосылки для уменьшения ключевой ставки

17 сентября в 14:09 Банки и кредитование 0 445 Карина Мелова
1 Изображение

Согласно сообщению председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, регулятор готов перейти к более мягкому курсу денежно-кредитной политики при условии уменьшения инфляционных ожиданий и увеличения интереса к сбережениям, а для этого необходимы «приятные» ставки по вкладам (ист.: РИА Новости).

Так на полях Международного банковского форума «Банки России – XXI век» глава Центробанка поделилась такими размышлениями: «Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам».

Во время встречи с представителями СМИ 10 сентября г-жа Набиуллина уведомила общественность о росте заинтересованности населения в банковских вкладах. По предоставленным ею данным, в июле прекратился отток средств физических лиц из кредитных учреждений, а в августе начался их приток. Как предполагает глава регулятора, этому будет способствовать последнее поднятие ключевой ставки регулятора, которую он на прошлой неделе увеличил на 0,25 п. п. (до 6,75 %).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Президент выбрал способ голосования онлайн

17 сентября в 14:57 Государство

Глава ЦБ настаивает на избавлении банков от проблемных активов

17 сентября в 13:07 Банки и кредитование

В РФ сегодня первый день выборов в ГД

17 сентября в 12:03 Внутренняя политика

Вероятнее всего, президент РФ примет участие в выборах в режиме онлайн

16 сентября в 14:09 Внутренняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Кабмин выступает за отмену технического осмотра авто в обязательном порядке Глава кабмина пролонгировал возможность ввоза авто из-за рубежа без ГЛОНАСС Путин дополнительно побеспокоился о сотрудниках силовых структур Хотите три выходные внепланово? Ставьте прививку! 45 миллиардов рублей из бюджетных средств будет нацелено на ликвидацию аварийного жилья

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru