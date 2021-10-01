Взять кредит через банкомат? Это реально со Сбербанком!

Согласно уведомлению пресс-центра Сбербанка, взять потребкредит в размере от 30 000 до 5 миллионов рублей без обеспечения в банкоматах с сенсорным экраном теперь смогут клиенты зарплатных проектов. Другим клиентам будет доступен кредит, сумма которого будет находиться в диапазоне от 30 000 до 3 миллионов рублей.



Чтобы оставить заявку на займ необходимо авторизоваться при помощи карты, обозначить желаемые срок и сумму кредита, проконтролировать корректность введенных данных паспорта, адрес, телефонный номер, а также изучить предварительные условия по займу. Решение по заявке принимается около 2 минут. При благополучном исходе банк выдает кредит в течение 30 дней. Средства начисляются на карту либо доступны наличными в банкомате.



Сергей Мальцев, зампредседателя правления Сбербанка, разъясняет: «Возможность получить кредит через банкомат особенно удобна тем, кто живет вдали от наших офисов или не является активным пользователем гаджетов. Мы также видим хорошие перспективы этого продукта для жителей сельской местности и небольших городов».