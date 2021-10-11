В столице России на льготных условиях будут кредитовать крупный бизнес

Официальный веб-ресурс градоначальника столицы объявил об одобрении правительством Москвы программы выдачи льготных кредитов пострадавшим в пандемический период крупным компаниям, штат которых насчитывает больше 250 сотрудников.



Заммэра Москвы Наталья Сергунина разъяснила: «С помощью новой программы мы рассчитываем поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до двух миллиардов рублей».



Действие данной программы поддержки будет распространяться на организации из секторов общественного питания, культуры, досуга и развлечений, бытовых услуг, организации событий, физкультуры и спорта. Программа предусматривает субсидирование 4 процентов годовой ставки по кредиту, что означает, что ее размер для бизнес-сектора будет равняться до 6 % годовых. Наибольший размер кредита (сроком на 1 год) составит 500 000 000 рублей.



В мае прошлого года подобную льготную программу развернули в российской столице для представителей МСБ. Программа будет активна до 31 декабря 2021 г.