В РФ обсуждают предоставление льготных кредитов отечественным разработчикам ПО

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин поделился сведениями об инициативе представляемого им ведомства, предусматривающей возможность получения льготного кредита как российскими организациями, так и отечественными разработчиками программного обеспечения.



По словам замглавы Минцифры РФ, разработчики ПО и крупные интеграторы приветствуют инициативу. В то же время финансово-кредитные организации согласны выдавать им кредиты на льготных условиях, если правительственные субсидии будут действовать для таких заемщиков. Г-н Паршин допускает возможность подписания проекта постановления в первом квартале 2022 г.



Как уведомил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в 2021 г. за счет представителей малого бизнеса увеличилось число компаний, для которых действует программа льготного кредитования на цифровую трансформацию, ввиду уменьшения минимального размера кредита. «За счет этого существенно возросло количество поддержанных проектов, если быть точным, в восемь раз. В 2021 году финансирование получили 73 проекта. Кредитный портфель по ним составил порядка 50 миллиардов рублей», – подытожил Чернышенко (ист.: ТАСС).



Кредитные организации получат право принимать решение о возможности кредитования на основе собственной оценки качества проекта и надежности заемщика.