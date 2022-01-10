Главная > Банки и кредитование

РФ рискует остаться без пластиковых карт

Сегодня в 15:46 Банки и кредитование 0 123 Карина Мелова
1 Изображение

Согласно сведениям, предоставленным управляющим директором по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андреем Спиваковым, вскорости кредитные карты из пластика потеряют популярность (ист.: РИА Новости).

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», – заверил эксперт, предположив, что по прошествии нескольких лет в использовании останется максимум 15 % пластиковых карт, при этом кредитки будут ассоциироваться с «красивым аксессуаром».

Помимо прочего, такой банковский продукт, как ипотека, также уверенно двигается в направлении онлайн-сделок. В данный момент заключению удаленных сделок препятствует потребность в идентификации при основании счета для новых клиентов и при оформлении усиленной квалифицированной электронной подписи.

По данным Спивакова, 50–70 % застройщиков столицы и Подмосковья согласны на оформление сделок в удаленном режиме. То же можно сказать и о застройщиках Санкт-Петербурга, чего пока не наблюдается в регионах.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Завтра в Женеве состоятся переговоры Лаврова и Блинкена

Сегодня в 14:51 Внешняя политика

Роспотребнадзор: «омикрон» тяжело переносится малышами в возрасте 2–5 лет

Сегодня в 13:49 Медицина

Домашних животных собираются «пометить»

Сегодня в 12:57 Государство

В РФ с 1 января пройдет индексация пенсионных выплат на 8,6 %

19 января в 15:36 Финансы
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Решетников положительно оценил предпринятые правительством меры борьбы с инфляцией От законопроекта о ковид-сертификатах отказались РФ ожидает, что американская сторона в письменном виде оформит свой ответ по гарантиям безопасности Лавров подводит итоги деятельности российской дипломатии в минувшем году Локдауну не бывать!

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2022

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru