РФ рискует остаться без пластиковых карт

Согласно сведениям, предоставленным управляющим директором по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андреем Спиваковым, вскорости кредитные карты из пластика потеряют популярность (ист.: РИА Новости).



«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», – заверил эксперт, предположив, что по прошествии нескольких лет в использовании останется максимум 15 % пластиковых карт, при этом кредитки будут ассоциироваться с «красивым аксессуаром».



Помимо прочего, такой банковский продукт, как ипотека, также уверенно двигается в направлении онлайн-сделок. В данный момент заключению удаленных сделок препятствует потребность в идентификации при основании счета для новых клиентов и при оформлении усиленной квалифицированной электронной подписи.



По данным Спивакова, 50–70 % застройщиков столицы и Подмосковья согласны на оформление сделок в удаленном режиме. То же можно сказать и о застройщиках Санкт-Петербурга, чего пока не наблюдается в регионах.