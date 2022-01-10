Главная > Банки и кредитование

Бизнес-объединение просит списать тела кредитов в случае выполнения условий «ФОТ 3.0»

Сегодня в 12:59 Банки и кредитование 0 121 Карина Мелова
1 Изображение

Александр Калинин, руководитель «Опоры России» в письменном виде обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой одобрить списание тела кредитов, полученных в рамках действия программы льготного кредитования бизнеса под 3 % «ФОТ 3.0», при условии соблюдения заемщиками требования сохранить минимум 90 процентов рабочих мест на своем предприятии (ист.: ТАСС).

Текст письма гласит: «Прошу вас поддержать предложение «Опоры России» по списанию тела кредитов и процентов по ним в рамках программы «ФОТ 3.0» для хозяйствующих субъектов, выполнивших обязательства по сохранению занятости, и разработать необходимые изменения в нормативную базу».

Члены объединения опасаются, что обострение эпидемиологической обстановки и ужесточение ограничений при очередной волне коронавируса может негативным образом повлиять на экономическое развитие заемщиков по программе «ФОТ 3.0» и их способность выполнять соцобязательства и вносить платежи по кредиту.

Программа выдачи кредитов на льготных условиях «ФОТ 3.0» начала действовать 9 марта прошлого года. Заключать кредитные соглашения можно было до 30 декабря. «ФОТ 3.0» обеспечила приток в бизнес 92,2 миллиарда рублей заемного капитала, что позволило поддержать свыше 600 000 работников.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Песков поведал о здоровье президента

Сегодня в 14:46 Внутренняя политика

Германия платить не собирается

Сегодня в 14:03 Экономика

РФ рискует остаться без пластиковых карт

20 января в 15:46 Банки и кредитование

Завтра в Женеве состоятся переговоры Лаврова и Блинкена

20 января в 14:51 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

От законопроекта о ковид-сертификатах отказались Локдауну не бывать! Правительство Германии намерено выстроить стабильные отношения с РФ Родители несовершеннолетних с инвалидностью смогут бесплатно находиться с детьми на стационаре Российские миротворцы из ОДКБ вернулись на родину

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2022

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru