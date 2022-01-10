Бизнес-объединение просит списать тела кредитов в случае выполнения условий «ФОТ 3.0»

Александр Калинин, руководитель «Опоры России» в письменном виде обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой одобрить списание тела кредитов, полученных в рамках действия программы льготного кредитования бизнеса под 3 % «ФОТ 3.0», при условии соблюдения заемщиками требования сохранить минимум 90 процентов рабочих мест на своем предприятии (ист.: ТАСС).



Текст письма гласит: «Прошу вас поддержать предложение «Опоры России» по списанию тела кредитов и процентов по ним в рамках программы «ФОТ 3.0» для хозяйствующих субъектов, выполнивших обязательства по сохранению занятости, и разработать необходимые изменения в нормативную базу».



Члены объединения опасаются, что обострение эпидемиологической обстановки и ужесточение ограничений при очередной волне коронавируса может негативным образом повлиять на экономическое развитие заемщиков по программе «ФОТ 3.0» и их способность выполнять соцобязательства и вносить платежи по кредиту.



Программа выдачи кредитов на льготных условиях «ФОТ 3.0» начала действовать 9 марта прошлого года. Заключать кредитные соглашения можно было до 30 декабря. «ФОТ 3.0» обеспечила приток в бизнес 92,2 миллиарда рублей заемного капитала, что позволило поддержать свыше 600 000 работников.