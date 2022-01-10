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Россиянам предоставят ипотеку на готовые частные дома

24 января в 13:21 Банки и кредитование 0 297 Карина Мелова
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Согласно сегодняшнему уведомлению пресс-центра ВТБ, банк предлагает клиентам ипотеки с господдержкой на готовые частные дома с земельным участком. Клиенты финучреждения имеют возможность взять кредит под минимальную ставку 5,75 % годовых на покупку объекта недвижимости по договору купли-продажи у застройщика (кроме инвестиционного фонда, включая его управляющую компанию).

Наибольшая сумма кредита по развернутой в 2020 году государственной программе, на которую могут рассчитывать заемщики, равна 3 000 000 рублей. При этом размер минимального первоначального взноса – 15 процентов от стоимости объекта. Срок кредита составляет 30 лет. Для оформления кредита клиенты ВТБ должны оставить заявку на веб-сайте банка и предъявить лишь полученные путем сканирования электронные образцы паспорта и СНИЛС без подтверждения дохода.

Как уведомили в ВТБ, клиенты финансового учреждения имеют право также взять займ на готовые дома на условиях семейной ипотеки по ставке от 4,7 процента (для Дальневосточного федерального округа от 4,3 %) и дальневосточной ипотеки под фиксированную ставку 0,1 %.
По материалам Banki.ru
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