Россиянам предоставят ипотеку на готовые частные дома

Согласно сегодняшнему уведомлению пресс-центра ВТБ, банк предлагает клиентам ипотеки с господдержкой на готовые частные дома с земельным участком. Клиенты финучреждения имеют возможность взять кредит под минимальную ставку 5,75 % годовых на покупку объекта недвижимости по договору купли-продажи у застройщика (кроме инвестиционного фонда, включая его управляющую компанию).



Наибольшая сумма кредита по развернутой в 2020 году государственной программе, на которую могут рассчитывать заемщики, равна 3 000 000 рублей. При этом размер минимального первоначального взноса – 15 процентов от стоимости объекта. Срок кредита составляет 30 лет. Для оформления кредита клиенты ВТБ должны оставить заявку на веб-сайте банка и предъявить лишь полученные путем сканирования электронные образцы паспорта и СНИЛС без подтверждения дохода.



Как уведомили в ВТБ, клиенты финансового учреждения имеют право также взять займ на готовые дома на условиях семейной ипотеки по ставке от 4,7 процента (для Дальневосточного федерального округа от 4,3 %) и дальневосточной ипотеки под фиксированную ставку 0,1 %.

По материалам Banki.ru