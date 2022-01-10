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Песков обнародовал информацию о месте хранения сбережений президента РФ

26 января в 14:56 Банки и кредитование 0 252 Карина Мелова
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился сведениями о месте хранения сбережений политического лидера Российской Федерации. Так, по словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин держит собственные средства в банке «Россия». Туда же начисляется и заработная плата. В 2014 году против финансово-кредитного учреждения США были введены санкции.

Как уточнил г-н Песков, в РФ действует законодательная норма, не допускающая владение государственными служащими объектами недвижимости и счетами в иностранных государствах. С учетом этого обращения с предложением заморозить активы президента и прочих высших чиновников России не имеют смысла. «Это не болезненно, это деструктивно политически», – заявил представитель Кремля (ист.: Вести.Ru).
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