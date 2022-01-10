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Представители столичного бизнес-сектора хлопочут о пролонгации ФОТ 3.0 во время очередной волны коронавируса

27 января в 14:12 Банки и кредитование 0 204 Карина Мелова
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Представители бизнес-сектора столицы на фоне V волны ковида хлопочут о пролонгации действия программы ФОТ 3.0, в рамках которой организациям пострадавших отраслей выдаются кредиты под 3 процента годовых (ист.: ТАСС со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяну Минееву).

По этому поводу г-жа Минеева заявила: «Бизнес говорит о потребности продлить в том или ином виде льготную программу кредитования ФОТ 3.0, направленную на сохранение штата и поддержку ведения деятельности, в условиях пятой волны коронавируса».

Как уверяет уполномоченный по защите прав столичных предпринимателей, благодаря вышеупомянутому кредитованию на льготных условиях многие компании смогли продержаться в тяжелый период. Больше всего негативному влиянию пандемии коронавируса оказались подвержены индустрия красоты, торговля, отельно-ресторанный и туристический бизнес, а также перевозки и логистика.

II этап ФОТ 3.0 был развернут в РФ 1 ноября 2021 г. в качестве меры поддержки бизнеса в нерабочие дни. Согласно предоставленной Минэкономразвития информации, в течение 2 месяцев прошлого года кредит оформили свыше 26 000 российских компаний, что помогло сохранить примерно 650 000 рабочих мест. Наиболее активно данную меру поддержки использовали предприниматели столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республик Татарстан и Башкортостан, Свердловской, Ростовской, Самарской и Челябинской областей.
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